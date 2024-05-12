11 и 12 мая в этом году исполняется 10 лет с момента референдумов о статусе Донецкой и Луганской народных республик. Итоги голосования в регионах стали основанием для самоопределения жителей Донбасса, отстаивавших свои ценности, идентичность и принадлежность к Русскому миру. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Рудаков.

Он напомнил, что всё под обстрелами националистов и на фоне карательных мер так называемой антитеррористической операции (АТО). В таких тяжелейших условиях даже просто прийти на избирательный участок и, выстояв порой многочасовую очередь, проголосовать было актом огромного гражданского мужества, подчеркнул Рудаков.

По его словам, пришедшая к власти в Киеве группировка националистов отказалась вести переговоры о федерализации, не оставив Донбассу другого выбора, кроме самоопределения. А в России с самого начала возникло мощное движение общественной поддержки республик. Трагедия Донбасса, авиаудары по мирным жителям, артобстрелы школ и детских садов не могли оставить равнодушными миллионы граждан.

Эксперт подчеркнул, что солидарность с Донбассом, участие в многочисленных акциях поддержки ДНР и ЛНР изменили общество и сильно повлияли на социально-психологическую атмосферу в РФ. Российская дипломатия на протяжении многих лет прилагала усилия ради мирного разрешения конфликта и предотвращения эскалации, но Минские соглашения, которые должны были положить конец боевым действиям, с самого начала рассматривались украинскими националистами только как возможность получить передышку перед новым наступлением на Донбасс, добавил специалист.

"Не сбылись и прогнозы о возможной "заморозке" конфликта, как это произошло в 1992 году после событий в Приднестровье. После того как стало окончательно ясно, что киевский режим готовится к силовому уничтожению ДНР и ЛНР, Российская Федерации признала республики Донбасса как суверенные государства, заключила с ними соглашения в сфере безопасности и выступила в их защиту", — напомнил Рудаков.

Он добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции (СВО) поддержало большинство россиян, и сейчас глава государства лично руководит освобождением Донбасса. По словам Рудакова, в обществе сформировался "донбасский консенсус", связанный с убеждённостью в абсолютной необходимости поддержки соотечественников и защиты Русского мира. 5 октября 2022 года, напомним, по итогам ещё одного референдума, ДНР и ЛНР воссоединились с РФ.