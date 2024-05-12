Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Скадовск под Херсоном ракетами HIMARS. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
В Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками Скадовска ракетами HIMARS пострадали люди. Кроме того, часть города осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм–канале.
"Враг обстрелял Скадовск ракетами "Химарс": две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", — написал Сальдо.
По его словам, аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий.
Ранее Сальдо назвал местью за провалы на фронте удар ВСУ по Белгороду. По его словам, украинские военные отыгрываются на простых гражданах, потому что не способны победить российских солдат на поле боя. Там подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У".