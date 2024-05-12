Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие

В Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками Скадовска ракетами HIMARS пострадали люди. Кроме того, часть города осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм–канале.

"Враг обстрелял Скадовск ракетами "Химарс": две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", — написал Сальдо.