Сальдо считает, что ВСУ отыгрываются на мирных жителях из-за неудач на фронте

"Безумная злоба": Сальдо назвал местью за провалы на фронте удар ВСУ по Белгороду

Украинские военные отыгрываются на простых гражданах, потому что не способны победить российских солдат на поле боя. Таким мнением поделился в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя прилёт ракеты ВСУ в дом в Белгороде.