"Безумная злоба": Сальдо назвал местью за провалы на фронте удар ВСУ по Белгороду
Сальдо считает, что ВСУ отыгрываются на мирных жителях из-за неудач на фронте
Дом в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Обложка © Telegram / МЧС России
Украинские военные отыгрываются на простых гражданах, потому что не способны победить российских солдат на поле боя. Таким мнением поделился в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя прилёт ракеты ВСУ в дом в Белгороде.
"Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства", — написал политик и обратился со словами поддержки к пострадавшим.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадало 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей, последние получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. На место ЧП прибыл губернатор области Вячеслав Гладков, он лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.