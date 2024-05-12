"Мы знаем эту боль": Донбасс поддержал Белгород после обрушения многоэтажки после обстрела ВСУ
Пушилин обратился к жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился со словами поддержки к жителям Белгорода. Он выразил соболезнования семьям погибших при обрушении многоэтажки в результате атаки ВСУ, а также отметил, что в Донбассе понимают, каково это — жить без мирного неба над головой.
"Мы в Донбассе давно знаем, каково это — жить под обстрелами, мы ощущаем это на себе. От каждого из нас, жителей республики, выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы знаем эту боль. Скорейшего выздоровления раненым", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. В него прилетела управляемая авиабомба. До сих пор остаётся угроза обрушения всего здания. У строения уже рухнула крыша. СМИ сообщали о семи погибших и более 30 пострадавших. Позже Гладков уточнил данные по жертвам. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В Госдуме назвали атаку высшей степенью подлости.