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12 мая, 11:49

"Мы знаем эту боль": Донбасс поддержал Белгород после обрушения многоэтажки после обстрела ВСУ

Пушилин обратился к жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ

Последствия обрушения дома в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обрушения дома в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился со словами поддержки к жителям Белгорода. Он выразил соболезнования семьям погибших при обрушении многоэтажки в результате атаки ВСУ, а также отметил, что в Донбассе понимают, каково это — жить без мирного неба над головой.

Последствия обрушения дома в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

"Мы в Донбассе давно знаем, каково это — жить под обстрелами, мы ощущаем это на себе. От каждого из нас, жителей республики, выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы знаем эту боль. Скорейшего выздоровления раненым", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

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Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. В него прилетела управляемая авиабомба. До сих пор остаётся угроза обрушения всего здания. У строения уже рухнула крыша. СМИ сообщали о семи погибших и более 30 пострадавших. Позже Гладков уточнил данные по жертвам. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В Госдуме назвали атаку высшей степенью подлости.

Александра Мышляева
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