"Мы знаем эту боль": Донбасс поддержал Белгород после обрушения многоэтажки после обстрела ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился со словами поддержки к жителям Белгорода. Он выразил соболезнования семьям погибших при обрушении многоэтажки в результате атаки ВСУ, а также отметил, что в Донбассе понимают, каково это — жить без мирного неба над головой.

"Мы в Донбассе давно знаем, каково это — жить под обстрелами, мы ощущаем это на себе. От каждого из нас, жителей республики, выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы знаем эту боль. Скорейшего выздоровления раненым", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.