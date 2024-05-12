Российские регионы сплотились для помощи Белгороду после жестокого теракта Украины

Власти сразу нескольких российских регионов спустя пару часов после обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде заявили о желании помочь региону, который в воскресенье, 12 мая, подвергся атаке ВСУ. В числе тех, кто не остался в стороне, Москва и Подмосковье.

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

"Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник пожелал скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.

"Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия для всех нас. Это жестокий теракт. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент. Белгород, мы с тобой", — отметил со своей стороны губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

К нему присоединилась и Липецкая область. Губернатор Игорь Артамонов пожелал сил и стойкости Белгороду и скорейшего выздоровления раненым. По его словам, Липецкая область готова помочь по любому вопросу. Откликнулась и Орловская область.

"Совершенно чудовищное военное преступление. Именно поэтому мы должны одержать победу, остановить эти бесчеловечные атаки, обезопасить наших граждан. Мы, как всегда, готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку пострадавшим", — написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.