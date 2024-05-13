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13 мая, 08:02

Дёмин: "Новые люди" поддержат кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Партия "Новые люди" поддержит кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров, предложенных президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил замглавы фракции в Госдуме Александр Дёмин.

"Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений. Поэтому фракция "Новые люди" решила ни воздерживаться, ни голосовать против", — добавил парламентарий.

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Напомним, в соответствии с Конституцией России вновь избранный президент РФ Владимир Путин представил кандидатуры на пост заместителей председателя правительства и глав министерств. В частности, глава государства предложил на пост министра обороны исполняющего обязанности вице-премьера Андрея Белоусова, нынешнего главу Минобороны Сергея Шойгу — на пост секретаря Совета безопасности, а Бориса Ковальчука российский лидер видит председателем Счётной палаты.

Матвей Константинов
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