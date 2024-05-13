Дёмин: "Новые люди" поддержат кандидатуры на посты вице-премьеров и министров
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Партия "Новые люди" поддержит кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров, предложенных президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил замглавы фракции в Госдуме Александр Дёмин.
"Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений. Поэтому фракция "Новые люди" решила ни воздерживаться, ни голосовать против", — добавил парламентарий.
Напомним, в соответствии с Конституцией России вновь избранный президент РФ Владимир Путин представил кандидатуры на пост заместителей председателя правительства и глав министерств. В частности, глава государства предложил на пост министра обороны исполняющего обязанности вице-премьера Андрея Белоусова, нынешнего главу Минобороны Сергея Шойгу — на пост секретаря Совета безопасности, а Бориса Ковальчука российский лидер видит председателем Счётной палаты.