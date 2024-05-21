10 фоток питомцев, которые показывают, что они могут быть не только милыми, но и до слёз уморительными
Готовы взглянуть на наших любимых питомцев под другим углом? Не всем мохнатым и пернатым обязательно быть милыми — некоторые выбрали профессию комика. Life.ru собрал 10 кадров, от которых вы живот от смеха надорвёте.
"Эта сова — моё тотемное животное!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Не бойся, хозяин! Я с тобой!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Я рыба. Возражения не принимаются".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Ну что, дорогуля, сегодня без перерывов?"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Здравствуйте, не подскажете, у вас в ветклинике есть экзорцист? Контактом не поделитесь?"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Я в последний раз спрашиваю: "Мы или не мы?"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Собрались с подружкой обсудить последние новости".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Я сегодня злая... Как собака!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
"Я ужас, парящий на крыльях ночи!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mooodbored