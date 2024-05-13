Экс-глава Пентагона счёл интересной смену министра обороны РФ
Экс-глава Пентагона Эспер назвал назначение Белоусова интересным шагом
Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России — это важный и интересный шаг. Такую оценку высказал бывший глава Пентагона Марк Эспер.
"Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", — отметил он в интервью CNN.
По мнению Эспера, главный аргумент в смене министра обороны России — это движение к военной экономике.
Напомним, 12 мая вновь избранный президент России Владимир Путин предложил кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что изменения в руководстве Минобороны обусловлены необходимостью инноваций. Сегодня Белоусов участвует в консультациях в Совете Федерации. О других назначениях читайте на Life.ru.
ТАСС / Михаил Синицын