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13 мая, 09:36

Экс-глава Пентагона счёл интересной смену министра обороны РФ

Экс-глава Пентагона Эспер назвал назначение Белоусова интересным шагом

Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России — это важный и интересный шаг. Такую оценку высказал бывший глава Пентагона Марк Эспер.

"Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", — отметил он в интервью CNN.

По мнению Эспера, главный аргумент в смене министра обороны России — это движение к военной экономике.

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Напомним, 12 мая вновь избранный президент России Владимир Путин предложил кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что изменения в руководстве Минобороны обусловлены необходимостью инноваций. Сегодня Белоусов участвует в консультациях в Совете Федерации. О других назначениях читайте на Life.ru.

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ТАСС / Михаил Синицын

Александра Вишнякова
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