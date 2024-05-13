Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 09:58

Кандидат на пост министра обороны Белоусов покинул Совфед в хорошем настроении

Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны, посетил слушания в Совете Федерации и выступил с рядом заявлений. Государственный деятель покинул заседание в хорошем расположении духа, передаёт корреспондент Life.ru.

Андрей Белоусов покинул здание Совета Федерации. Видео © Life.ru

Журналист задал вопрос, когда Белоусов "сменит папку на чемоданчик". Кандидат на должность министра обороны никак не прокомментировал это, сел в автомобиль и уехал.

"Работаю круглосуточно": Опубликован редкий, но показательный отрывок интервью Белоусова в 2020 году
"Работаю круглосуточно": Опубликован редкий, но показательный отрывок интервью Белоусова в 2020 году

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил ряд новых кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров. В частности, на должности министра обороны глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. О других назначениях читайте на Life.ru.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Совет Федерации
  • Минобороны РФ
  • Новый кабмин
  • Политика России
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров