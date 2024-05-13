Кандидат на пост министра обороны Белоусов покинул Совфед в хорошем настроении

Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны, посетил слушания в Совете Федерации и выступил с рядом заявлений. Государственный деятель покинул заседание в хорошем расположении духа, передаёт корреспондент Life.ru.

Журналист задал вопрос, когда Белоусов "сменит папку на чемоданчик". Кандидат на должность министра обороны никак не прокомментировал это, сел в автомобиль и уехал.