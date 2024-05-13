Кандидат на пост министра обороны Белоусов покинул Совфед в хорошем настроении
Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны, посетил слушания в Совете Федерации и выступил с рядом заявлений. Государственный деятель покинул заседание в хорошем расположении духа, передаёт корреспондент Life.ru.
Андрей Белоусов покинул здание Совета Федерации. Видео © Life.ru
Журналист задал вопрос, когда Белоусов "сменит папку на чемоданчик". Кандидат на должность министра обороны никак не прокомментировал это, сел в автомобиль и уехал.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил ряд новых кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров. В частности, на должности министра обороны глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. О других назначениях читайте на Life.ru.
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