День фрилансера, Радоница, Еремей-запрягальник: Праздники и приметы 14 мая Государственных праздников 14 мая в России нет. Поздравляем всех, кто работает удалённо, посещаем кладбища и поминаем усопших родственников на Радоницу, провожаем весну и встречаем лето, отмечая древний праздник Пролетье. 14 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 14 мая? Обложка © Freepik

День фрилансера

Дата в 2024 году: 14 мая, вторник.

Профессиональный праздник.

День фрилансера в России отмечается ежегодно 14 мая, начиная с 2005 года. В 2024 году его справляют 20-й раз. Дата приурочена к созданию одной из первых российских бирж фрилансеров 14.05.2005.

День фрилансера отмечается в России ежегодно 14 мая. Фото © Freepik

Праздник посвящён тем, кто предпочитает удалённую работу. Развитие интернета подарило такую возможность представителям множества профессий: программистам, дизайнерам, копирайтерам, оптимизаторам, контент-менеджерам и другим. Для представителей всех этих специальностей День фрилансера в России является профессиональным праздником. В этот день они устраивают встречи и делятся опытом, знакомятся, а некоторые позволяют сделать себе в этот день выходной и просто отдыхают.

Радоница

Дата в 2024 году: 14 мая, вторник.

Другие названия: Радуница; Радовница; Родоница; Радонница; Радольница; Радошница; Радунец; Радушное воскресенье; Навьи проводы; Навий день; Могилки; Гробки; Родительский день.

Церковное название: Радоница.

Значение: день особого поминовения усопших.

Радоница, или Радуница, отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели (в некоторых регионах — в понедельник). В 2024 году она приходится на 14 мая. Это народно-христианский праздник, день особого поминовения усопших. Название праздника произошло от слова "радость", так как содержит в себе веру и надежду на воскресение мёртвых и вечную жизнь.

Радоница — это день особого поминовения усопших. Фото © ТАСС / Виктор Драчёв

Радоница имеет корни в древнем празднике "Навий день", когда поминали усопших. Обычай вспоминать покойных родных в понедельник или вторник после Фомина воскресенья (первое после Пасхи) связан с возобновлением в храмах литии по усопшим, прекращавшейся с Великого четверга. В день Радоницы принято молиться за души умерших, вспоминать их добрые поступки. После церковных служб люди отправляются на кладбища, а те, кто не может их посетить, поминают усопших дома.

На Радоницу верующие просят у Бога благ, девушки гадают на суженого. В этот день принято поминать умерших добром, избегать грусти. Нельзя громко говорить, ссориться, радоваться и курить у могил, а также критиковать покойных. Поминальная трапеза должна проходить без алкоголя. Не рекомендуется посещать кладбища беременным, как и тяжёлый физический труд.

Еремей-запрягальник

Дата в 2024 году: 14 мая, вторник.

Другие названия: Еремей-запашник; День Еремея-запрягальника; Еремей-яремник; Яремник-засеватель; Запашник; Засеватель; Яремник; Посевы; Пролетье.

Церковное название: Пророка Иеремии.

Значение: День памяти пророка Иеремии.

Народный праздник Еремей-запрягальник отмечается 14 мая (по старому стилю — 1 мая). Православная церковь в этот день чтит память пророка Иеремии.

Иеремия, один из четырёх крупнейших пророков, упомянутых в Ветхом Завете, родился в 655 году до н.э. в Анафофе около Иерусалима. В 15 лет он понял своё призвание от Бога и 23 года предсказывал иудеям несчастья и войну за отход от веры. Под Божьим руководством пророк носил деревянное, а затем железное ярмо, символизируя предстоящее порабощение иудеев. Его пророчество о вторжении Навуходоносора в Иерусалим исполнилось.

Икона пророка Иеремии, чью память Церковь чтит 14 мая. Фото © Wikipedia

После смерти наместника в стычке, опасаясь мести Навуходоносора, иудеи бежали в Египет вместе с Иеремией. Там он предсказал, что вавилонский правитель захватит Египет и истребит иудеев, за что был убит соплеменниками. Через несколько месяцев его пророчество сбылось.

В народе День памяти пророка Иеремии назвали Запрягальником потому, что на Руси это время предназначалось для пахоты и посева. 14 мая определяют по Луне, можно ли вести сельскохозяйственные работы. Растущая Луна — знак к началу работ, убывающая — предвестник неудач. В полнолуние наступает время для сева пшеницы и ржи, а за два дня до или после Еремея-запрягальника сажают овёс, который нужно посеять своевременно, независимо от погоды.

На Руси 14 мая предназначалось для пахоты и посева. Картина Станислава Виткевича "Пахота". Фото © Wikipedia

14 мая — конец весенних празднований, когда появляются стрижи, символы наступления тёплых дней. Для них любители птиц готовят хлебные крошки и конопляное семя. На Пролетье прощаются с весной и приветствуют лето.

Приметы на 14 мая:

Если солнце при восходе ясное, то и лето будет солнечным.

Погода весь день радует — сезон уборки урожая будет погожим.

День пасмурный и холодный — зима предстоит морозная.

Вечерняя роса — к хорошей погоде на следующий день.

Если шишки на ели красные, а на сосне зелёные — пришёл срок сеять ячмень.

Нельзя в этот день одалживать зерно, иначе урожая не будет.

Именины 14 мая отмечают:

Макар

Игнат

Ефим

Еремей

Акакий

Тамара

Нина.

Авторы Андрей Соколов