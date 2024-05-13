Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки без объяснения причин

Владимир Зеленский снял с должности первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Указ об этом решении появился в понедельник, 13 мая, на сайте Зеленского.

При этом в документе не указывается, почему Алексеенко уволили. Его место, судя по другому указу Зеленского, займёт Олег Луговской.