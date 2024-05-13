Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки без объяснения причин
Зеленский снял с должности первого замглавы Службы внешней разведки Алексеенко
Владимир Зеленский снял с должности первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Указ об этом решении появился в понедельник, 13 мая, на сайте Зеленского.
При этом в документе не указывается, почему Алексеенко уволили. Его место, судя по другому указу Зеленского, займёт Олег Луговской.
А 9 мая Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. При этом за ним сохранено право ношения военной формы. В тот же день экс-главком ВСУ официально стал послом Украины в Британии. Кроме того, Зеленский сменил командующих Силами специальных операций ВСУ и силами поддержки украинских войск.
ТАСС / AP