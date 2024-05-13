Политолог убеждён, что Минобороны готовили к приходу "руководителя с гражданки" ещё при Шойгу

Предложив назначить кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, президент Владимир Путин, с одной стороны, преследует цель навести порядок в военном ведомстве, а с другой — продемонстрировать свою открытость к инновациям. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков.

По его словам, даже наши враги замечают, насколько быстро в условиях СВО изменилась Российская армия. Но нам самим, отметил собеседник "Царьграда", хочется, чтобы это происходило быстрее.

"Когда в Министерство обороны приходит гражданский министр, одна из его задач, условно говоря, — развести авгиевы конюшни, провести большой аудит, а параллельно запускать новые механизмы. Всё это требует времени, а времени на раскачку нет. Нам это говорит о том, что Министерство обороны ещё при Шойгу вышло на устойчивый темп работы и смена министра не сломает этот механизм", — рассуждает эксперт.