Политолог убеждён, что Минобороны готовили к приходу "руководителя с гражданки" ещё при Шойгу
Политолог Казаков: Белоусову предстоит провести аудит и запустить новые механизмы
Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны России Андрея Белоусова (слева). Обложка © АГН "Москва"
Предложив назначить кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, президент Владимир Путин, с одной стороны, преследует цель навести порядок в военном ведомстве, а с другой — продемонстрировать свою открытость к инновациям. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков.
По его словам, даже наши враги замечают, насколько быстро в условиях СВО изменилась Российская армия. Но нам самим, отметил собеседник "Царьграда", хочется, чтобы это происходило быстрее.
"Когда в Министерство обороны приходит гражданский министр, одна из его задач, условно говоря, — развести авгиевы конюшни, провести большой аудит, а параллельно запускать новые механизмы. Всё это требует времени, а времени на раскачку нет. Нам это говорит о том, что Министерство обороны ещё при Шойгу вышло на устойчивый темп работы и смена министра не сломает этот механизм", — рассуждает эксперт.
Казаков заключил, что у Белоусова есть время и все необходимые компетенции, чтобы перенастроить Министерство обороны страны и придать его работе новый импульс.
Как сообщал Life.ru, Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России 12 мая. Что касается бывшего руководителя ведомства Сергея Шойгу, то его глава государства видит секретарём Совета безопасности.