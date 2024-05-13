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13 мая, 20:27

Каждая копейка найдёт применение: Эксперт объяснил замену Шойгу на экономиста Белоусова

Эксперт Леонков: Министр обороны прежде всего обеспечивает жизнедеятельность ВС

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Белоусов считается экономистом-государственником, сторонником плановых, структурированных решений, а должность министра обороны как раз связана с обеспечением жизнедеятельности армии, в то время как военная составляющая находится в ведении начальника Генерального штаба. Так прокомментировал радио "Комсомольская правда" новое назначение военный эксперт Алексей Леонков.

"Поэтому здесь вопросов много: нужно внедрять новые технологии, инновации, нужно упрощать некоторые процедуры, чтобы внедрение, модернизация и так далее проходили гораздо быстрее. Возросшие финансовые расходы, связанные с обеспечением военнослужащих, особенно тех, которые находятся в зоне боевых действий... Там множество вопросов, которые нужно выстроить таким образом, чтобы расходы, которые несёт Министерство обороны, совпадали с нашими экономическими возможностями", — пояснил специалист.

Он напомнил о том, что Белоусов имеет чин действительного советника первого класса, что можно приравнять к званию генерала армии. По мнению Леонкова, если гражданскому министру не влезать в чисто военную специфику, а оставить её Генштабу, то всё будет нормально. Главную задачу нового министра эксперт видит в том, чтобы каждая копейка, потраченная из госбюджета на обороноспособность, находила более эффективное применение.

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Напомним, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совбеза. Как объяснили в Кремле, в военном ведомстве назрела необходимость инноваций.

Лариса Сафронова
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