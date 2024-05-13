Каждая копейка найдёт применение: Эксперт объяснил замену Шойгу на экономиста Белоусова

Андрей Белоусов считается экономистом-государственником, сторонником плановых, структурированных решений, а должность министра обороны как раз связана с обеспечением жизнедеятельности армии, в то время как военная составляющая находится в ведении начальника Генерального штаба. Так прокомментировал радио "Комсомольская правда" новое назначение военный эксперт Алексей Леонков.

"Поэтому здесь вопросов много: нужно внедрять новые технологии, инновации, нужно упрощать некоторые процедуры, чтобы внедрение, модернизация и так далее проходили гораздо быстрее. Возросшие финансовые расходы, связанные с обеспечением военнослужащих, особенно тех, которые находятся в зоне боевых действий... Там множество вопросов, которые нужно выстроить таким образом, чтобы расходы, которые несёт Министерство обороны, совпадали с нашими экономическими возможностями", — пояснил специалист.