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14 мая, 08:19

Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел остаться на своём посту после выборов 2025 года. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью изданию Stern.

"Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Глава немецкого правительства также выразил уверенность, что правящая коалиция не распадётся в ближайшие месяцы, несмотря на внутренние разногласия. Шольц стал канцлером Германии по итогам выборов 2021 года, когда представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сформировали коалицию с "Зелёными" и Свободной демократической партией (СвДП).

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А ранее Life.ru писал, что Шольц может покинуть пост в 2024 году. Опрос показал, что примерно две трети граждан Германии (64,3%) желают, чтобы политик передал пост канцлера главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу. Однако в январе стало известно, что Шольц исключил возможность досрочной отставки с должности.

Дарья Нарыкова
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