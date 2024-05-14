Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел остаться на своём посту после выборов 2025 года. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью изданию Stern.

"Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", — подчеркнул канцлер ФРГ.