Депутат Соболев считает, что смена руководства Минобороны не нарушит его работу
Дезорганизации в работе Минобороны в случае назначения Андрея Белоусова на пост главы ведомства не будет, заявил Life.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, президент Владимир Путин продумал смену руководства министерства.
Виктор Соболев — о кандидатуре Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Видео © Life.ru
"Всё то, что связано со специальной военной операцией, находится под руководством начальника Генерального штаба [Валерия Герасимова]. Что касается аппарата Министерства обороны, [то] будут определённые изменения", — отметил парламентарий.
Что касается исключительно гражданского прошлого Белоусова, то, заметил Соболев, в истории нашей страны уже были такие министры обороны, причём один из них — Дмитрий Устинов, занимавший пост с 1976 по 1984 год, — проявил себя особенно успешно. Однако первый заместитель главы ведомства, считает депутат, всё равно должен быть военным человеком.
Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера России Андрея Белоусова на пост министра обороны. В Кремле пояснили, что решение главы государства связано с необходимостью инноваций в ведомстве.
Life.ru