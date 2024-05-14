Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 10:02

Депутат Соболев считает, что смена руководства Минобороны не нарушит его работу

Дезорганизации в работе Минобороны в случае назначения Андрея Белоусова на пост главы ведомства не будет, заявил Life.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, президент Владимир Путин продумал смену руководства министерства.

Виктор Соболев — о кандидатуре Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Видео © Life.ru

"Всё то, что связано со специальной военной операцией, находится под руководством начальника Генерального штаба [Валерия Герасимова]. Что касается аппарата Министерства обороны, [то] будут определённые изменения", — отметил парламентарий.

Каждая копейка найдёт применение: Эксперт объяснил замену Шойгу на экономиста Белоусова
Каждая копейка найдёт применение: Эксперт объяснил замену Шойгу на экономиста Белоусова

Что касается исключительно гражданского прошлого Белоусова, то, заметил Соболев, в истории нашей страны уже были такие министры обороны, причём один из них — Дмитрий Устинов, занимавший пост с 1976 по 1984 год, — проявил себя особенно успешно. Однако первый заместитель главы ведомства, считает депутат, всё равно должен быть военным человеком.

Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера России Андрея Белоусова на пост министра обороны. В Кремле пояснили, что решение главы государства связано с необходимостью инноваций в ведомстве.

Песков: Кремль не опасается дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны
Песков: Кремль не опасается дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны
Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров