Депутат Соболев считает, что смена руководства Минобороны не нарушит его работу

Дезорганизации в работе Минобороны в случае назначения Андрея Белоусова на пост главы ведомства не будет, заявил Life.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, президент Владимир Путин продумал смену руководства министерства.

"Всё то, что связано со специальной военной операцией, находится под руководством начальника Генерального штаба [Валерия Герасимова] . Что касается аппарата Министерства обороны, [то] будут определённые изменения", — отметил парламентарий.

Что касается исключительно гражданского прошлого Белоусова, то, заметил Соболев, в истории нашей страны уже были такие министры обороны, причём один из них — Дмитрий Устинов, занимавший пост с 1976 по 1984 год, — проявил себя особенно успешно. Однако первый заместитель главы ведомства, считает депутат, всё равно должен быть военным человеком.