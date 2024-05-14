Огромное песчаное озеро появилось в центре Киева после прорыва трубы возле метро

На видео, которые публикуют местные СМИ, запечатлено, как на месте аварии образовалось огромное "озеро", покрывшее землю водой и песком. При этом насчёт работы "Лыбедской" приходит противоречивая информация: одни сообщают, что станция продолжает функционировать, так как вода в метро не попадала, а другие говорят про закрытие.