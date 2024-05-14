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14 мая, 11:09

Огромное песчаное озеро появилось в центре Киева после прорыва трубы возле метро

В центре Киева прорвало трубу возле метро "Лыбедская", образовалась пробка

В центре Киева возле станции метро "Лыбедская" прорвало трубу. Бурные потоки воды заливают близлежащие улицы, на дорогах образовались длинные пробки.

В центре Киева прорвало трубу возле метро "Лыбедская". Видео © Telegram / Реальный Киев / Политика страны

На видео, которые публикуют местные СМИ, запечатлено, как на месте аварии образовалось огромное "озеро", покрывшее землю водой и песком. При этом насчёт работы "Лыбедской" приходит противоречивая информация: одни сообщают, что станция продолжает функционировать, так как вода в метро не попадала, а другие говорят про закрытие.

На месте находятся сотрудники коммунальных служб, они убирают песок и ил. Тем временем в местных пабликах, сообщая о прорыве, шутят про "декоммунизацию инфраструктуры" из-за "усилий" мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве заливает водой ещё одну станцию метро
В Киеве заливает водой ещё одну станцию метро

Киевское метро подтапливает уже далеко не в первый раз. Так, в декабре 2023 года закрыты оказались несколько станций. Премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил в случившемся власти Киева. А в январе 2024-го на станции "Академгородок" через потолок просочилась вода. Были разрушены отделка и штукатурка.

Обложка ©

Telegram / Политика страны

Никита Осипов
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