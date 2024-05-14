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14 мая, 16:26
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Могилу Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

"Фонтанка": Могилу основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина залили бетоном в Петербурге

Залитая бетоном могила Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Обложка © Telegram / Фонтанка SPB Online

Залитая бетоном могила Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Обложка © Telegram / Фонтанка SPB Online

Могилу бывшего владельца частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном. Об этом пишет "Фонтанка".

Залитая бетоном могила Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Фото © Telegram / Фонтанка SPB Online

Залитая бетоном могила Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Фото © Telegram / Фонтанка SPB Online

Уточняется, что, вероятно, на этом месте будет установлен памятник или монумент. По информации издания, место захоронения Пригожина обновят к 1 июня — именно в этот день ему исполнилось бы 63 года.

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Напомним, что 23 августа прошлого года самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе сам бизнесмен и Дмитрий Уткин. Все погибли. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.

Дарья Нарыкова
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