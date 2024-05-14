Вице-губернатор Санкт-Петербурга Пикалёв назначен главой ФТС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалёва. Распоряжение об этом подписано", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Пикалёв родился в 1968 году. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, с 1986-го по 2018 год служил в армии. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.