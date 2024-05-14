Вице-губернатор Санкт-Петербурга Пикалёв назначен главой ФТС
Главой Федеральной таможенной службы назначен Валерий Пикалёв
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы Валерия Пикалёва. Обложка © Telegram / Правительство России
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалёва. Распоряжение об этом подписано", — сообщили в пресс-службе кабмина.
Пикалёв родился в 1968 году. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, с 1986-го по 2018 год служил в армии. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Напомним, что в феврале 2023 года с поста главы ФТС был освобождён Владимир Булавин в связи с достижением 70-летнего возраста. С тех пор временно исполняющим обязанности был его первый заместитель Руслан Давыдов.
Life.ru сообщал, что сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё, в частности, президент поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами.