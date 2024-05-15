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15 мая, 01:54
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В результате массированной атаки на Севастополь никто не пострадал

Губернатор Развожаев: При падении осколков ракеты в Севастополе пострадавших нет

В результате падения обломков сбитой украинской ракеты в частном секторе Севастополя никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе улицы Фёдоровской пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Развожаев информировал, что отражена массированная атака на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Перед этим сообщалось о работе в городе средств ПВО, было остановлено движение по Крымскому мосту. Также стало известно об уничтожении нескольких ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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