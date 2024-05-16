"Летел прямо на нас": Участники поиска группы Дятлова рассказали о странном шаре на месте гибели туристов

Тайна гибели туристической группы во главе с Игорем Дятловым остаётся нераскрытой до сих пор и продолжает терзать умы многих исследователей. Но что говорят те, кто лично участвовал в поисках туристов в далёком 1959 году? 87-летний Сергей Согрин и 92-летний Владислав Карелин, одни из последних оставшихся в живых поисковиков, рассказали, что видели 65 лет назад. Тогда они были студентами Уральского политеха и опытными туристами, которые должны были получить звания мастеров спорта, пишет kp.ru.

Владислав Карелин и Сергей Согрин, которые участвовали в поисках группы Дятлова в 1959 году. Фото © kp.ru

По неизвестным доселе причинам группа Дятлова разместила палатку там, где этого не сделал бы опытный турист — на продуваемом склоне скалы. Глубокой ночью они разрезали скат и едва одетыми выбежали на мороз. Тела пятерых нашли в радиусе полутора километров от палатки, а ещё четыре трупа обнаружили только в мае. Согласно версии следствия, туристы погибли 2 февраля. Доподлинно причины их действий не установлены, но в своих дневниках туристы отмечали какие-то светящиеся шары, которые летели над лесом. Отсюда родилась техногенная теория гибели группы из-за ракетных испытаний. Карелин вспоминает, что сам видел нечто странное во время одного из походов.

"Мы стали свидетелями очень странного явления. Когда мы были в походе, то 17 февраля утром я слышу крик: "Ребята, смотрите!" Я, в чём спал, в том и выскочил на улицу и увидел на небе большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре него появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Это пятно двигалось с юго-запада на северо-восток и как бы падало на землю. Затем оно скрылось за лесом, оставив на небосклоне светлую полосу", — рассказывает Владислав Георгиевич.

Согрин подтверждает историю о необычном объекте в небе, похожем на большую звезду.

"Она была очень яркая, затем стала желтеть, увеличиваясь в размерах. А после превратилась в шар размером с лунный диск. Этот шар начал двигаться прямо на нас, было ощущение, что он плывёт прямо над лесом. И это нас очень напугало", — признаётся Сергей Николаевич.

Однако спустя годы мужчина понял, что этот объект не имел никакого мистического происхождения. По словам Согрина, в небе они видели запуск ракеты с космодрома Байконур. Тем не менее Карелин, который является специалистом по ракетной технике, ему возразил. Он отметил, что с Байконура запускались либо космические, либо баллистические ракеты, двигатели которых работали шесть минут. А Согрин наблюдал своё явление минут 20. Да и траектория полёта не была похожа на ракету, тем более из Байконура.

"Никогда ничего мы не узнаем о причинах гибели группы. Я придерживаюсь техногенной версии (речь о неудачных ракетных испытаниях. — прим. Life.ru) — хотя бы потому, что обнаруженные нами трупы лежали в динамичной позе. Значит, причина смерти — не замерзание. К тому же сам следователь Лев Иванов спустя десятилетия признался, что не мог сказать правду, и извинился перед родственниками погибших", — подытожил Сергей Николаевич.

В итоге вопросов стало только больше. Если светящиеся шары не были ракетами из Байконура, то значит они вылетели из другого места, но какого? Точного ответа на этот вопрос по-прежнему нет.