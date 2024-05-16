День света, День биографов, Мавра Рассадница: Праздники и приметы 16 мая Государственных праздников 16 мая в России нет. Отдаём дань уважения учёным и инженерам, занимающимся световыми технологиями, поздравляем биографов, высаживаем рассаду капусты на Мавру Рассадницу. 16 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 16 мая 2024 года? Обложка © Шедеврум

День света

Дата в 2024 году: 16 мая, четверг.

Международный праздник. В России официального статуса не имеет.

16 мая отмечается Международный день света (International Day of Light). Фото © Freepik

16 мая отмечается Международный день света (International Day of Light). Он был учреждён ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. В качестве даты празднования был выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире была проведена успешная демонстрация лазера, осуществлённая физиком и инженером Т. Майманом. Появлению торжества предшествовал проведённый по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году Международный год света и световых технологий. В тот год 147 стран провели более 13 тысяч мероприятий, посвящённых роли света в науке, культуре, искусстве, медицине, а также повседневной жизни человека.

Международный день света призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

День биографов

Дата в 2024 году: 16 мая, четверг.

Международный праздник.

Профессиональному празднику – Дню биографов мы обязаны литературному критику и поэту Сэмюэлу Джонсону. Фото © britannica.com

День биографов (Biographers Day) отмечается ежегодно 16 мая. Он не закреплён на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации и проводится в неформальной обстановке. Чествования историков, создателей жизнеописаний, сотрудников музеев приурочены к символическому событию. 16 мая 1763 года произошла встреча английского филолога, литературного критика и поэта Сэмюэла Джонсона со своим биографом шотландским писателем Джеймсом Босуэллом. Результатом стал выход знаменитого труда — мемуаров выдающегося человека. Поклонники впоследствии приняли решение в эту дату праздновать День биографов.

Мавра Рассадница

Дата в 2024 году: 16 мая, четверг.

Другие названия: Рассадница; Мавра Молочница; Марфа молочная; Молочницы; Мавра (Марфа) – Зелёные щи; Зелёные щи; Маврушка; Коровьи заботницы; Мавра и Тимофей.

Церковное название: Мученика Тимофея и мученицы Мавры.

Значение: день памяти святой мученицы Мавры и её супруга — мученика Тимофея, чтеца.

Икона святых мучеников Мавры и Тимофея, которых РПЦ вспоминает 16 мая. Фото © azbyka.ru

Народный праздник Мавра Рассадница отмечается 16 мая (3 мая по старому стилю). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Мавры и её мужа — мученика Тимофея, чтеца.

В III веке, во времена гонений на христиан императором Диоклетианом, язычница Мавра стала женой Тимофея, служителя христианской общины в египетском городе Фивы.

В 286 году правитель Ариан, узнав о деятельности Тимофея, приказал его арестовать за проповедь христианства и хранение священных текстов. Когда Мавра узнала, что муж её подвергается мучениям, она явилась к судьям, открыто объявила себя христианкой и выразила желание разделить судьбу мужа. Это вызвало ярость у Ариана, который приказал подвергнуть её жестоким пыткам, вырвать волосы и бросить в чан с кипятком. В конце концов Мавру и Тимофея распяли. Они вместе переносили страдания на крестах в течение девяти дней, глядя друг на друга, пока их души не были призваны к Господу.

На Руси святую стали называть более привычным именем — Марфа. Название "Рассадница" праздник получил за то, что 16 мая считается благоприятным днём для посева и высадки в открытый грунт рассады капусты. Молочным день назвали потому, что к этому сроку коровы уже наедаются свежей, сочной травы, отчего дают вкусное молоко. Поэтому на Марфу обязательно готовят молочную кашу. Считается, что она прибавляет здоровья. Название "Зелёные щи" день получил за зелень, которая в это время уже появляется на грядках, а значит, на столах, в столь любимых на Руси борщах и щах.

Приметы на 16 мая:

Обильная роса — к богатому урожаю огурцов.

Много росы на рассвете — к погожим дням.

А вот отсутствие росы предрекает скорый дождь.

Если листья на ясене ещё не расправились, а дуб уже покрылся зеленью, лето будет сухим.

Зацвела черёмуха — жди похолодания. Если цветов много, значит, лето будет дождливым.

Обильная роса 16 мая предскажет богатый урожай огурцов. Фото © Freepik

Именины 16 мая отмечают:

Тимофей

Пётр

Павел

Николай

Юлиана

Ульяна.

Авторы Андрей Соколов