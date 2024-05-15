Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 14:27

Фон дер Ляйен: Покушение на Фицо "подрывает европейскую демократию"

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо "подрывает европейскую демократию", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она осудила нападение на европейского политика.

"Я категорически осуждаю нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность", — сказала председатель ЕК.

Поддержку главе словацкого правительства уже выразили в Польше. Так, премьер-министр Дональд Туск заявил, что его мысли — с Фицо, а министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

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Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова на западе Словакии, куда он приехал на выездное заседание правительства. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но сразу был задержан. На место прилетел медицинский вертолёт, премьер-министра госпитализировали. По данным местных СМИ, он получил серьёзные ранения. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения.

Матвей Константинов
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