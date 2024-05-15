Фон дер Ляйен: Покушение на Фицо "подрывает европейскую демократию"

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо "подрывает европейскую демократию", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она осудила нападение на европейского политика.

"Я категорически осуждаю нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность", — сказала председатель ЕК.