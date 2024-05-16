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15 мая, 22:29

"Аталанта" Миранчука проиграла "Ювентусу" в финале Кубка Италии

Игроки "Ювентуса" выиграли Кубок Италии. Обложка © juventus.com

Игроки "Ювентуса" выиграли Кубок Италии. Обложка © juventus.com

"Ювентус" победил "Аталанту" в финале Кубка Италии и в 15-й раз завоевал трофей. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на четвёртой минуте забил Душан Влахович. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 59-й минуте.

Клуб из Бергамо в шестой раз в истории играл в финале национального кубка, сумев завоевать лишь один трофей, в 1963 году. "Ювентус" упрочил рекорд по победам, завоевав 15-й титул.

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Ранее Life.ru рассказывал, что "Зенит" в серии пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Соперником петербуржцев в борьбе за трофей станет "Балтика", выбившая "Спартак".

Артур Лапсаков
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