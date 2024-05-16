"Аталанта" Миранчука проиграла "Ювентусу" в финале Кубка Италии

"Ювентус" победил "Аталанту" в финале Кубка Италии и в 15-й раз завоевал трофей. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на четвёртой минуте забил Душан Влахович. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 59-й минуте.