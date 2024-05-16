Её боятся: Валерия объяснила причины одиночества Ольги Бузовой

Ольга Бузова до сих пор одна, потому что мужчины боятся её сильного характера. Об этом заявила народная артистка России Валерия на торжестве, посвящённом 20-летию экс-ведущей "Дома-2" и певицы на телевидении.

"Многие мужчины боятся некой конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. <…> Не так легко быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. <…> Я Оле желаю счастья, чтобы такой мужчина всё-таки встретился", — процитировал корреспондент портала "Страсти", присутствовавший на мероприятии, слова исполнительницы.