Её боятся: Валерия объяснила причины одиночества Ольги Бузовой
Валерия: Мужчины боятся Ольгу Бузову из-за её сильного характера
Ольга Бузова до сих пор одна, потому что мужчины боятся её сильного характера. Об этом заявила народная артистка России Валерия на торжестве, посвящённом 20-летию экс-ведущей "Дома-2" и певицы на телевидении.
"Многие мужчины боятся некой конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. <…> Не так легко быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. <…> Я Оле желаю счастья, чтобы такой мужчина всё-таки встретился", — процитировал корреспондент портала "Страсти", присутствовавший на мероприятии, слова исполнительницы.
Ранее Life.ru писал, что Ольга Бузова с размахом отметила 20 лет на телевидении. На вечеринку в одном из столичных клубов она заявилась в образе, в котором появилась на телестройке "Дом-2" в 2004 году, — в джинсовой куртке, спортивных штанах и с плюшевым медвежонком. Поздравить звезду пришли многие знаменитости, в том числе экс-участница телешоу Виктория Боня. Также на мероприятии был замечен продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с Life.ru он раскритиковал сбежавшего в США рэпера Vacio, который обещал пойти в армию. Нашему корреспонденту удалось пообщаться и с фитнес-блогером Алексеем Столяровым — бывшим зятем экс-министра обороны Сергея Шойгу.
VK / Ольга Бузова