"Абсолютно неприемлемо": В Кремле высказались о покушении на словацкого премьера

"Мы самым решительным образом осуждаем [покушение] и считаем его абсолютно неприемлемым. Это большая трагедия", — сказал представитель Кремля в беседе с "Известиями".

Песков выразил надежду, что политику удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло вечером 15 мая в городе Гандлова на западе страны. Преступник несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Оказалось, что это 71-летний писатель Юрай Цинтула. В качестве причины нападения он назвал несогласие с политикой правительства. Фицо успешно прооперировали и ввели в искусственную кому на сутки.