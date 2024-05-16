Си Цзиньпин дал оценку отношениям России и Китая, развивающимся без четверти век
Си Цзиньпин: Отношения России и Китая окрепли за последние 75 лет
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Визит президента России в Китай. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации очень укрепились, преодолев немало сложностей за минувшие 75 лет. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
"За три четверти века наши отношения преодолели сложности и стали ещё крепче. Следует отметить, что с момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень двусторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества. <...> Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями", — констатировал глава Китая.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что проведённые переговоры продемонстрировали большую значимость развития отношений между странами и для Москвы, и для Пекина. По его словам, российско-китайское партнёрство — эталон того, как можно выстраивать связи между соседствующими странами.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Пекин вечером 15 мая. Это первый визит российского лидера в иностранное государство после переизбрания. Главу РФ в Пекине встретили пушечной канонадой, а также исполнением гимна России и песни "Подмосковные вечера". Во время встречи с китайским коллегой Путин отметил ставшие традицией визиты политиков друг к другу после инаугурации. Переговоры глав государств продлились 2,5 часа. 17 мая у Путина запланирована поездка в Харбин.