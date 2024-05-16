Си Цзиньпин дал оценку отношениям России и Китая, развивающимся без четверти век

Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации очень укрепились, преодолев немало сложностей за минувшие 75 лет. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

"За три четверти века наши отношения преодолели сложности и стали ещё крепче. Следует отметить, что с момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень двусторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества. <...> Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями", — констатировал глава Китая.