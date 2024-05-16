Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 07:50

Си Цзиньпин дал оценку отношениям России и Китая, развивающимся без четверти век

Си Цзиньпин: Отношения России и Китая окрепли за последние 75 лет

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Визит президента России в Китай. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Визит президента России в Китай. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации очень укрепились, преодолев немало сложностей за минувшие 75 лет. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

"За три четверти века наши отношения преодолели сложности и стали ещё крепче. Следует отметить, что с момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень двусторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества. <...> Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями", — констатировал глава Китая.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что проведённые переговоры продемонстрировали большую значимость развития отношений между странами и для Москвы, и для Пекина. По его словам, российско-китайское партнёрство — эталон того, как можно выстраивать связи между соседствующими странами.

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации
Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Пекин вечером 15 мая. Это первый визит российского лидера в иностранное государство после переизбрания. Главу РФ в Пекине встретили пушечной канонадой, а также исполнением гимна России и песни "Подмосковные вечера". Во время встречи с китайским коллегой Путин отметил ставшие традицией визиты политиков друг к другу после инаугурации. Переговоры глав государств продлились 2,5 часа. 17 мая у Путина запланирована поездка в Харбин.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Китай
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров