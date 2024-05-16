Тело мужчины нашли в наркопритоне-хостеле в Москве
Полиция обнаружила тело мужчины и огромное число наркотиков в хостеле в Москве
В хостеле в Москве найдено огромное число наркотиков. Обложка © Telegram / Столичный СК
В одном из хостелов в Москве обнаружено тело мужчины, который мог умереть от отравления наркотическими веществами. Полиция проводит проверку. Об этом рассказали в столичном СУ СК РФ.
"Утром 16 мая 2024 года в хостеле на улице Вагоноремонтной в городе Москве обнаружено тело мужчины, рядом с которым, предположительно, обнаружено большое количество наркотических средств", — отметили в ведомстве.
Из этого же хостела в больницу доставлен мужчина с признаками отравления психотропами. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о гибели пяти жителей Астрахани после употребления синтетического наркотика. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах города. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полицейские задержали закладчика смертельного наркотика. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до восьми, пострадало 26 человек.