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Тело мужчины нашли в наркопритоне-хостеле в Москве

Полиция обнаружила тело мужчины и огромное число наркотиков в хостеле в Москве

16 мая, 08:11
В хостеле в Москве найдено огромное число наркотиков. Обложка © Telegram / Столичный СК

В хостеле в Москве найдено огромное число наркотиков. Обложка © Telegram / Столичный СК

В одном из хостелов в Москве обнаружено тело мужчины, который мог умереть от отравления наркотическими веществами. Полиция проводит проверку. Об этом рассказали в столичном СУ СК РФ.

"Утром 16 мая 2024 года в хостеле на улице Вагоноремонтной в городе Москве обнаружено тело мужчины, рядом с которым, предположительно, обнаружено большое количество наркотических средств", — отметили в ведомстве.

Из этого же хостела в больницу доставлен мужчина с признаками отравления психотропами. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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Ранее сообщалось о гибели пяти жителей Астрахани после употребления синтетического наркотика. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах города. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полицейские задержали закладчика смертельного наркотика. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до восьми, пострадало 26 человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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