Тело мужчины нашли в наркопритоне-хостеле в Москве Полиция обнаружила тело мужчины и огромное число наркотиков в хостеле в Москве 16 мая, 08:11 В хостеле в Москве найдено огромное число наркотиков. Обложка © Telegram / Столичный СК

В одном из хостелов в Москве обнаружено тело мужчины, который мог умереть от отравления наркотическими веществами. Полиция проводит проверку. Об этом рассказали в столичном СУ СК РФ.

"Утром 16 мая 2024 года в хостеле на улице Вагоноремонтной в городе Москве обнаружено тело мужчины, рядом с которым, предположительно, обнаружено большое количество наркотических средств", — отметили в ведомстве.

Из этого же хостела в больницу доставлен мужчина с признаками отравления психотропами. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Авторы Татьяна Миссуми