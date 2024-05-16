Членов НАТО поставили перед странным выбором из-за Украины
В НАТО заявили, что страны альянса обязаны помогать Киеву в ущерб обязательствам
Страны Североатлантического альянса должны отправлять военную помощь Украине даже в том случае, если это вредит выполнению их собственных обязательств перед блоком по поддержанию уровня запасов вооружения. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"Если выбирать между выполнением норм НАТО и поддержкой Украины, надо выбирать поддержку Украины, поскольку склады пополнить можно, а человеческие жизни нет", — сказал Бауэр во время открытия встречи начальников генеральных штабов коалиции.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины. Кроме того, Энтони Блинкен недавно посещал Киев, чтобы провести переговоры о поставках нового вооружения. Примечательно, что при всей своей поддержке и заявлениях типа "столько, сколько потребуется" в адрес Киева в НАТО считают, что восстанавливать Украину в случае её поражения в конфликте не имеет смысла.
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