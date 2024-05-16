Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине
Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь во время своего официального визита в Пекин. Кадрами церемонии делится пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Монумент возведён в 1952–1958 годах в память о китайцах, участвовавших в революционной борьбе в прошлых столетиях. Высота памятника составляет 38 метров, а его основание украшают барельефы, посвящённые героизму борцов за правду.
Напомним, Владимир Путин вместе с делегацией прибыл в КНР вечером 15 мая. Российский лидер проведёт в Китае два дня: сегодня запланированы переговоры в Пекине, а в пятницу глава РФ поедет в Харбин. Официальная часть переговоров уже завершилась. Лидеры государств беседовали более двух часов. Стороны подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне.