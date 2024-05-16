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Регион
16 мая, 11:43

Маск назвал возможную цель визита Путина в Китай

Маск: США толкают Россию, Китай, Иран и Северную Корею сформировать альянс

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Миллиардер и основатель Space X Илон Маск согласился, что Запад должен понять цель визита российского лидера Владимира Путина в Китай. По его словам, российско-китайские переговоры свидетельствуют о возможном образовании нового альянса. Так миллиардер прокомментировал новости о том, что западным странам нужно готовиться к созданию объединения оси КНР – Россия – Иран – КНДР.

"США толкают их создать альянс", написал он в соцсети Х.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин участвовал в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры государств говорили более двух часов. Стороны также подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. Российский лидер назвал переговоры очень насыщенными и содержательными.

Александра Мышляева
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