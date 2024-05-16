Маск назвал возможную цель визита Путина в Китай

Миллиардер и основатель Space X Илон Маск согласился, что Запад должен понять цель визита российского лидера Владимира Путина в Китай. По его словам, российско-китайские переговоры свидетельствуют о возможном образовании нового альянса. Так миллиардер прокомментировал новости о том, что западным странам нужно готовиться к созданию объединения оси КНР – Россия – Иран – КНДР.