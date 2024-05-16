Маск назвал возможную цель визита Путина в Китай
Маск: США толкают Россию, Китай, Иран и Северную Корею сформировать альянс
Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Миллиардер и основатель Space X Илон Маск согласился, что Запад должен понять цель визита российского лидера Владимира Путина в Китай. По его словам, российско-китайские переговоры свидетельствуют о возможном образовании нового альянса. Так миллиардер прокомментировал новости о том, что западным странам нужно готовиться к созданию объединения оси КНР – Россия – Иран – КНДР.
"США толкают их создать альянс", — написал он в соцсети Х.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин участвовал в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры государств говорили более двух часов. Стороны также подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. Российский лидер назвал переговоры очень насыщенными и содержательными.