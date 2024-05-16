Минобороны показало уничтожение безэкипажных катеров ВМС Украины в Чёрном море

Пресс-служба Минобороны России показала уничтожение украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Они были поражены морской авиации Черноморского флота.

"В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолётов морской авиации Черноморского флота", — уточнили в ведомстве.