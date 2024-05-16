Минобороны показало уничтожение безэкипажных катеров ВМС Украины в Чёрном море
Пресс-служба Минобороны России показала уничтожение украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Они были поражены морской авиации Черноморского флота.
Уничтожение безэкипажных катеров ВМС Украины в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России
"В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолётов морской авиации Черноморского флота", — уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня противник с помощью безэкипажных катеров пытался несколько раз атаковать территорию у берегов Крыма. Российская морская авиация вычислила и разнесла 11 безэкипажных катеров ВСУ, а после поразила ещё несколько. В начале месяца, кстати, Минобороны РФ тоже показывало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота.
Telegram / Минобороны России