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16 мая, 17:32

Минобороны показало уничтожение безэкипажных катеров ВМС Украины в Чёрном море

Пресс-служба Минобороны России показала уничтожение украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Они были поражены морской авиации Черноморского флота.

Уничтожение безэкипажных катеров ВМС Украины в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России

"В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолётов морской авиации Черноморского флота", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, сегодня противник с помощью безэкипажных катеров пытался несколько раз атаковать территорию у берегов Крыма. Российская морская авиация вычислила и разнесла 11 безэкипажных катеров ВСУ, а после поразила ещё несколько. В начале месяца, кстати, Минобороны РФ тоже показывало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота.

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Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
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