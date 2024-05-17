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17 мая, 08:34

Илон Маск положил конец Twitter

Доменное имя социальной сети X сменилось на x.com

Соцсеть X сменила доменное имя с twitter.com на x.com спустя без малого год после ребрендинга. Об этом сообщил владелец платформы, американский предприниматель Илон Маск.

"Все основные системы [сети] теперь находятся на домене x.com", — написал он на личной странице в X.

До момента изменения домена x.com в автоматическом режиме переадресовывал посетителей сайта на адрес twitter.com. Теперь эта процедура упразднена.

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Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков предложил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову разблокировать соцсеть X в России. Это произошло на фоне публикации на платформе интервью президента Российской Федерации Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, которому удалось набрать колоссальные просмотры.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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