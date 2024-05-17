Илон Маск положил конец Twitter

Соцсеть X сменила доменное имя с twitter.com на x.com спустя без малого год после ребрендинга. Об этом сообщил владелец платформы, американский предприниматель Илон Маск.

"Все основные системы [сети] теперь находятся на домене x.com", — написал он на личной странице в X.