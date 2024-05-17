Илон Маск положил конец Twitter
Доменное имя социальной сети X сменилось на x.com
Соцсеть X сменила доменное имя с twitter.com на x.com спустя без малого год после ребрендинга. Об этом сообщил владелец платформы, американский предприниматель Илон Маск.
"Все основные системы [сети] теперь находятся на домене x.com", — написал он на личной странице в X.
До момента изменения домена x.com в автоматическом режиме переадресовывал посетителей сайта на адрес twitter.com. Теперь эта процедура упразднена.
Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков предложил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову разблокировать соцсеть X в России. Это произошло на фоне публикации на платформе интервью президента Российской Федерации Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, которому удалось набрать колоссальные просмотры.
Shutterstock / FOTODOM