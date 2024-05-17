Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 09:03

Российского дипломата вызвали в МИД Литвы из-за розыска литовских политиков

Представителя Посольства России вызвали в МИД Литвы. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики. Поводом стало объявление в розыск литовских политиков.

"Представителю посольства вручили дипломатическую ноту с решительным протестом из-за решения России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", — сказано в заявлении министерства.

СМИ узнали о готовности Литвы отправить солдат на Украину
СМИ узнали о готовности Литвы отправить солдат на Украину

Напомним, что в феврале МВД России объявило в розыск ряд латвийских политиков: министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе. На сайте ведомства указывалось, что их ищут по статье Уголовного кодекса. Кроме того, проблемы с законом себе нажили премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь республики Таймар Петеркоп и министр культуры Литвы Симонас Кайрис. А 16 мая в России объявили в розыск ещё целый ряд граждан Литвы: мэра и вице-мэра Паланги Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, мэра и вице-мэра Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лорету Масилюнене. В списках и депутат Сейма Латвии Янис Витенбергс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Литва
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров