Il Giornale: Дуда заверил, что в Польше не обсуждают отправку военных на Украину

В Польше покончили с пересудами об отправке армии на помощь ВСУ

Польские власти не выносили на обсуждение вопрос о предполагаемой отправке военнослужащих на Украину, но поддержку Киева страна готова продолжать, избегая рисков прямого вовлечения солдат НАТО в боевые действия. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда.