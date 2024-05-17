В Польше покончили с пересудами об отправке армии на помощь ВСУ
Il Giornale: Дуда заверил, что в Польше не обсуждают отправку военных на Украину
Польша не хочет помогать ВСУ солдатами НАТО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Польские власти не выносили на обсуждение вопрос о предполагаемой отправке военнослужащих на Украину, но поддержку Киева страна готова продолжать, избегая рисков прямого вовлечения солдат НАТО в боевые действия. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда.
"В Польше отсутствует тема отправки наших солдат на Украину", — подчеркнул он в беседе с журналистом итальянской газеты Il Giornale.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он не стал раскрывать цели такой операции, сославшись на тайну. По его словам, присутствие сил НАТО на Украине "не является чем-то немыслимым". Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что его страна не собирается напрямую ввязываться в военные действия наравне с ВСУ.