Британцы увидели в "кровавом" портрете Карла III тайные узоры ада и лицо демона 17 мая, 14:49 Первый портрет Карла III после коронации. Обложка © X / World Times

Портрет Карла III в красных оттенках, подаренный монарху на годовщину его коронации в Британии, раскритиковали в Сети. Англичане сошлись во мнении, что от изображения веет чем-то демоническим. Свои комментарии они оставили на странице королевской семьи в соцсети.

"Я извиняюсь, но портрет выглядит так, будто он [Карл III] находится в аду", — отметил один из подписчиков.

Ещё один пользователь признался, что если долго смотреть на портрет, то можно увидеть лицо демона в игре красок на заднем фоне. Британцы недоумевают, куда смотрел художник и почему выбран такой "кровавый стиль". По мнению некоторых подписчиков, живописца надо проверить на адекватность. Но кто-то увидел в портрете тайное послание.

"Очень точное попадание. Кровь на руках короля. Потрясающий художник", — написал комментатор, намекая на агрессивную политику Британии.

Также пользователи задумались над тем, почему у плеча Карла III летает бабочка. Кто-то вспомнил, что это насекомое символизирует бесконечную жизнь души или указывает на тёмные силы, управляющие человеком.

Авторы Татьяна Миссуми