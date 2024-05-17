Британцы увидели в "кровавом" портрете Карла III тайные узоры ада и лицо демона
Первый портрет Карла III после коронации. Обложка © X / World Times
Портрет Карла III в красных оттенках, подаренный монарху на годовщину его коронации в Британии, раскритиковали в Сети. Англичане сошлись во мнении, что от изображения веет чем-то демоническим. Свои комментарии они оставили на странице королевской семьи в соцсети.
"Я извиняюсь, но портрет выглядит так, будто он [Карл III] находится в аду", — отметил один из подписчиков.
Ещё один пользователь признался, что если долго смотреть на портрет, то можно увидеть лицо демона в игре красок на заднем фоне. Британцы недоумевают, куда смотрел художник и почему выбран такой "кровавый стиль". По мнению некоторых подписчиков, живописца надо проверить на адекватность. Но кто-то увидел в портрете тайное послание.
"Очень точное попадание. Кровь на руках короля. Потрясающий художник", — написал комментатор, намекая на агрессивную политику Британии.
Также пользователи задумались над тем, почему у плеча Карла III летает бабочка. Кто-то вспомнил, что это насекомое символизирует бесконечную жизнь души или указывает на тёмные силы, управляющие человеком.
Напомним, 15 мая в Букингемском дворце был презентован портрет Карла III, который отмечает первую годовщину со дня коронации в Британии. Автор полотна — художник Джонатан Йео. Известный портретист, народный художник России Никас Сафронов раскритиковал картину, назвав её "последним гвоздём в крышку гроба" и обратив внимание на "трупные пятна" у монарха и на его "мёртвые руки". Карл III недавно прошёл курс лечения от рака и вряд ли искренне обрадовался такой жуткой картине, подчеркнул Сафронов.