Захарова назвала вмешательством призыв ЕС обеспечить свободу протестов в Грузии

Призыв Европейского союза обеспечить свободу протестов в Грузии без таких же обращений к США, Армении и Молдавии звучит как вмешательство в дела страны с целью смены власти. Об этом заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.