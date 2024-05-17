Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 17:24

Захарова назвала вмешательством призыв ЕС обеспечить свободу протестов в Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Призыв Европейского союза обеспечить свободу протестов в Грузии без таких же обращений к США, Армении и Молдавии звучит как вмешательство в дела страны с целью смены власти. Об этом заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест. Иначе это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства с целью смены режима", — считает дипломат.

Американцы опозорились, спутав разгон митингов в Грузии с протестами в Джорджии
Американцы опозорились, спутав разгон митингов в Грузии с протестами в Джорджии

Напомним, в Грузии продолжаются жаркие споры насчёт скандального законопроекта об иностранных агентах, окончательно принятого 14 мая. "За" проголосовали 84 депутата, ещё 30 высказались против. На этом фоне протестующие снова вышли на улицы Тбилиси и даже попытались прорваться во двор парламента. По мнению оппозиции, документ собьёт Грузию с "западного пути", однако власть считает, что он необходим для защиты национальных интересов. Позже Белый дом пригрозил "фундаментально пересмотреть" отношения с республикой из-за ситуации вокруг закона. После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытой угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией из-за закона об иностранных агентах.

Евгения Мосс
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Грузия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров