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18 мая, 10:42

"Застали врасплох": Запад оказался недоволен из-за действий Франции в отношении России

Politico: Решение Франции пригласить Россию в Нормандию обеспокоило Запад

Решение французской стороны пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандию обеспокоило союзников с Запада. Об этом сообщает издание Politico.

"В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве", — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что официальные лица Британии, Соединённых Штатов и двух других союзников по Второй Мировой войне выразили обеспокоенность из-за этого шага. В британском правительстве пояснили, что видят тревожными действия Парижа по приглашению РФ в Нормандию и приём главы Китая Си Цзиньпина в мае, а также направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Россию пригласили на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии 6 июня 2024 года. Организатор церемонии утверждал, что звал представителей РФ, при этом подчёркнув, что глава государства Владимир Путин не входит в число приглашённых "по понятным причинам". В Госдуме призвали отказаться от унизительного приглашения из-за подобных оскорбительных оговорок в адрес российского лидера. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе опровергла информацию о приглашении нашей страны на мероприятие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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