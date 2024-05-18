"Застали врасплох": Запад оказался недоволен из-за действий Франции в отношении России

Решение французской стороны пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандию обеспокоило союзников с Запада. Об этом сообщает издание Politico.



"В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве", — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что официальные лица Британии, Соединённых Штатов и двух других союзников по Второй Мировой войне выразили обеспокоенность из-за этого шага. В британском правительстве пояснили, что видят тревожными действия Парижа по приглашению РФ в Нормандию и приём главы Китая Си Цзиньпина в мае, а также направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина.