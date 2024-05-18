Группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и поразила 150 бойцов ВСУ

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ. Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, были отражены четыре контратаки, противник лишился около 150 солдат и потерял танк.

"Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области", — говорится в сообщении.