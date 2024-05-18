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18 мая, 11:21

Группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и поразила 150 бойцов ВСУ

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ. Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, были отражены четыре контратаки, противник лишился около 150 солдат и потерял танк.

"Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области", — говорится в сообщении.

Помимо 150 военнослужащих, украинская сторона также потеряла танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, поражены 122-мм боевая машина РСЗО "Град", 155-мм польская самоходная артиллерийская установка Krab, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции удалось поразить склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Также за этот период времени ВСУ потеряли два быстроходных безэкипажных катера в Чёрном море и на Днепре. А нашим бравым бойцам удалось освободить ещё одно село под Харьковом и двинуться в тыл врага.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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