Зампред "Единой России" назвал два важных качества правительства Мишустина

Назначение Михаила Мишустина премьер-министром России в 2020 году преследовало цели мирного времени. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Андрей Исаев.

Зампред "Единой России" Андрей Исаев о Правительстве России. Видео © VK / "Дайте сказать"

"Правительство зарекомендовало себя в двух очень важных ипостасях. Ведь Мишустин приходил под вполне мирные цели, и можно предположить, что, скорее всего, основной задачей была цифровизация государства, То есть его хотели сделать удобным для граждан, для бизнеса, когда быстро, без беготни, без заявлений можно что-то оформить и сделать. Легализация экономики, чёткая и ясная прозрачная налоговая система. Отсюда закон, допустим, о самозанятых. В общем, задачи мирной жизни", — объяснил парламентарий.

Гость программы напомнил, что период работы правительства выдался отнюдь не спокойным — через несколько месяцев после того, как состав кабмина был утверждён, земной шар захватила пандемия СoViD-19, повлёкшая за собой катастрофические последствия для мировой экономики. А стоило ситуации с распространяющимся вирусом поутихнуть, как Россия оказалась под ударами санкций Запада, что вновь потребовало от кабинета министров работы в чрезвычайном режиме: быстро принимать неотложные решения, чтобы не допустить критической ситуации в важнейший сферах жизни государства. Если вспомнить, какая участь выпала нашей стране в начале 2022 года — падение ВВП на 18% и 20 миллионов безработных граждан, и сравнить с реальными показателями — рост ВВП более 3% и кадровый голод при рекордно низкой безработице, можно с уверенностью сказать, что правительство Мишустина прекрасно справилось со стоящими перед ним вызовами. Поэтому его костяк было решено сохранить и в 2024 году.

В то же время, подчеркнул зампред "Единой России", кабмин не откладывал в долгий ящик и те задачи в области мирной жизни страны, которые обозначил президент РФ Владимир Путин, чтобы сделать государство удобным для жизни. К примеру, было создано социальное казначейство, что позволяет оформить все нужные льготы без беготни по бесчисленным инстанциям. Улучшилась ситуация и с пособием на детей — его сделали универсальным, тогда как раньше существовали семь разных видов этой выплаты, каждый выдавался разными источниками, требовавшими подать разный набор документов.

Ещё одна задача из сферы мирной жизни — повышение минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию, что требует немалых вложений из бюджета. Похожая история — с двумя пилотными проектами правительства: социальным контрактом, который позволяет получить средства, чтобы освоить новую профессию или открыть собственное дело, и системой долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Оба они запускались в тестовом режиме, а сейчас действуют по всей стране.