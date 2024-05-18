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Новый кабмин

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Регион
18 мая, 14:04

Зампред "Единой России" назвал два важных качества правительства Мишустина

Зампред ЕР Исаев: Мишустин возглавил кабмин для выполнения мирных задач

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. Фото © Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. Фото © Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Назначение Михаила Мишустина премьер-министром России в 2020 году преследовало цели мирного времени. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Андрей Исаев.

Зампред "Единой России" Андрей Исаев о Правительстве России. Видео © VK / "Дайте сказать"

"Правительство зарекомендовало себя в двух очень важных ипостасях. Ведь Мишустин приходил под вполне мирные цели, и можно предположить, что, скорее всего, основной задачей была цифровизация государства, То есть его хотели сделать удобным для граждан, для бизнеса, когда быстро, без беготни, без заявлений можно что-то оформить и сделать. Легализация экономики, чёткая и ясная прозрачная налоговая система. Отсюда закон, допустим, о самозанятых. В общем, задачи мирной жизни", — объяснил парламентарий.

Гость программы напомнил, что период работы правительства выдался отнюдь не спокойным — через несколько месяцев после того, как состав кабмина был утверждён, земной шар захватила пандемия СoViD-19, повлёкшая за собой катастрофические последствия для мировой экономики. А стоило ситуации с распространяющимся вирусом поутихнуть, как Россия оказалась под ударами санкций Запада, что вновь потребовало от кабинета министров работы в чрезвычайном режиме: быстро принимать неотложные решения, чтобы не допустить критической ситуации в важнейший сферах жизни государства. Если вспомнить, какая участь выпала нашей стране в начале 2022 года — падение ВВП на 18% и 20 миллионов безработных граждан, и сравнить с реальными показателями — рост ВВП более 3% и кадровый голод при рекордно низкой безработице, можно с уверенностью сказать, что правительство Мишустина прекрасно справилось со стоящими перед ним вызовами. Поэтому его костяк было решено сохранить и в 2024 году.

В то же время, подчеркнул зампред "Единой России", кабмин не откладывал в долгий ящик и те задачи в области мирной жизни страны, которые обозначил президент РФ Владимир Путин, чтобы сделать государство удобным для жизни. К примеру, было создано социальное казначейство, что позволяет оформить все нужные льготы без беготни по бесчисленным инстанциям. Улучшилась ситуация и с пособием на детей — его сделали универсальным, тогда как раньше существовали семь разных видов этой выплаты, каждый выдавался разными источниками, требовавшими подать разный набор документов.

Ещё одна задача из сферы мирной жизни — повышение минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию, что требует немалых вложений из бюджета. Похожая история — с двумя пилотными проектами правительства: социальным контрактом, который позволяет получить средства, чтобы освоить новую профессию или открыть собственное дело, и системой долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Оба они запускались в тестовом режиме, а сейчас действуют по всей стране.

"Таким образом, правительство проявило два важных качества: оно может справляться с чрезвычайными ситуациями, но в это же время может решать долгосрочные задачи, не отодвигать их, не ссылаться на то, что, извините, у нас война, поэтому пока этого не делаем", — подытожил Исаев.

Мишустин назвал правительство командой Путина
Мишустин назвал правительство командой Путина

Напомним, что 14 мая президентом России Владимиром Путиным был окончательно утверждён новый состав кабинета министров. После этого российский лидер встретился с членами нового правительства и призвал их вести работу "в едином строю" с регионами страны и Государственной думой. На следующий день переназначенный на должность премьер-министра Мишустин провёл первое заседание обновлённого кабмина, поздравив сотрудников с назначением и напомнив им о большой ответственности перед страной.

Юрий Лысенко
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