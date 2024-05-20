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20 мая, 17:00

Миллениалы рассказывают точный момент, когда они поняли, что больше не "молоды"

Рано или поздно миллениалы сталкиваются с моментами, которые заставляют их наконец осознать, что они уже не так молоды, как им кажется. Life.ru собрал 8 историй из жизни, которые "помогут" и вам осознать неизбежное.

Время остановить невозможно, хотя сейчас миллениалам этого очень хотелось бы. Вспоминая свои юные годы, многие из них с трудом верят, что когда-то и сами задавали модные тренды, слушали новинки на радио и беззаботно следовали ритму жизни. Но однажды приходит тот самый момент, когда окружающая реальность начинает подсказывать: "Ты уже не так молод, как раньше". Собрали восемь историй миллениалов, которые осознали, что годы юности остались позади.

Любимые песни стали "старьём"

Миллениалы рассказывают о моментах, когда почувствовали себя старыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Миллениалы рассказывают о моментах, когда почувствовали себя старыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Bluebubble74 делится, как однажды ехала в машине и услышала на радио песню Blink-182. Она сказала маме, что давно не слышала эту песню на радио, а та посмеялась, заметив, что они слушают "станцию со всяким старьём". "Радиостанция, которая раньше играла "старые песни", теперь крутит песни, которые я слушала в 90-х, 00-х и 10-х", добавляет imaflamibgo в комментариях. Для многих миллениалов этот момент становится настоящим шоком, когда их любимые песни начинают называть классикой или чем-то типа такого.

Проверка документов

Barriv описывает случай, когда официантка попросила показать удостоверение личности. Она взглянула на него на секунду и тут же вернула. Почему так быстро? Да потому что дата рождения начинается с 19. Этот момент заставил barriv почувствовать себя старым, ведь достаточно лишь первого числа в дате рождения, чтобы понять, что человек родился в прошлом веке.

Кто такая Аврил Лавин?

Истории миллениалов: как мы поняли, что больше не молодые. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Истории миллениалов: как мы поняли, что больше не молодые. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Suz819 рассказывает, как однажды делала косметическую процедуру подростку и сказала, что будет тщательнее снимать макияж, чтобы клиентка не выглядела, как Аврил Лавин. На что девочка спросила: "Кто это?" Этот момент стал для suz819 настоящим шоком, ведь Аврил Лавин была иконой поп-культуры, когда она сама была подростком.

"Доисторические" технологии

Duct_tape_heart рассказывает, как объясняла своему студенту, что брала CD с музыкой в библиотеке, чтобы их переписать. "Он был в ещё большем шоке, когда я объяснила, что переписывала их на компьютер, чтобы потом загрузить их себе на mp3-плеер", — добавляет она.

Люди, которых вы знали ещё детьми, теперь взрослые

Осознание возраста: миллениалы вспоминают первые признаки старости. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Осознание возраста: миллениалы вспоминают первые признаки старости. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Mishybp73 делится, что чувствует себя старой, когда видит, что люди, которых знала детьми, теперь сами заводят семьи. "Я дружу со своей лучшей подругой почти 50 лет, мы росли вместе, я знаю всю её семью. Недавно умерли её родители, и, видя её племянников и племянниц, которые женаты и имеют детей, я чувствую себя древней", говорит она.

Изменения в моде

Madkz рассказывает, что раньше она интуитивно следовала модным трендам, потому что была частью молодёжной среды, которая и задавала эти тренды. "В какой-то момент я заметила, что никто в моём районе больше не носит узкие джинсы. Причём так уже довольно давно, а я только заметила! Потом я осознала, что должна отказаться от узких джинсов, чтобы не выглядеть странно", делится она. Этот момент заставил её понять, что она больше не принадлежит к молодёжной модной тусовке.

"Старые" фильмы

Миллениалы делятся моментами, которые заставили их прочувствовать возраст. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Миллениалы делятся моментами, которые заставили их прочувствовать возраст. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Triplesss вспоминает, как разговаривала с 19-летним парнем и тот предложил посмотреть фильм, но сказал, что он "старый". "Этот фильм был "Кошки против собак" 2001 года!" делится она. Для triplesss это был момент, когда она поняла, что фильмы из её детства теперь считаются старыми.

Дети не знают, как пользоваться словарями

Katieakin1 вспоминает, как работала в начальной школе и увидела старые толстые словари и тезаурусы, которыми она пользовалась в своём детстве. "В классе было только несколько таких книг, и ни один из учеников не знал, как ими пользоваться", рассказывает она. Также её удивило, что четвероклассники спрашивали, что было до умных телевизоров. Ещё больше поразило, что тесты, которые раньше заполняли в рабочих тетрадях и на листочках, теперь проводятся на компьютерах!

Что принесёт нам будущая неделя: Рунический гороскоп на 20–26 мая для всех знаков зодиака
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Shutterstock / FOTODOM

Сергей Трофимов
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