Миллениалы рассказывают точный момент, когда они поняли, что больше не "молоды"

Время остановить невозможно, хотя сейчас миллениалам этого очень хотелось бы. Вспоминая свои юные годы, многие из них с трудом верят, что когда-то и сами задавали модные тренды, слушали новинки на радио и беззаботно следовали ритму жизни. Но однажды приходит тот самый момент, когда окружающая реальность начинает подсказывать: "Ты уже не так молод, как раньше". Собрали восемь историй миллениалов, которые осознали, что годы юности остались позади.

Любимые песни стали "старьём"

Миллениалы рассказывают о моментах, когда почувствовали себя старыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Bluebubble74 делится, как однажды ехала в машине и услышала на радио песню Blink-182. Она сказала маме, что давно не слышала эту песню на радио, а та посмеялась, заметив, что они слушают "станцию со всяким старьём". "Радиостанция, которая раньше играла "старые песни", теперь крутит песни, которые я слушала в 90-х, 00-х и 10-х", — добавляет imaflamibgo в комментариях. Для многих миллениалов этот момент становится настоящим шоком, когда их любимые песни начинают называть классикой или чем-то типа такого.

Проверка документов

Barriv описывает случай, когда официантка попросила показать удостоверение личности. Она взглянула на него на секунду и тут же вернула. Почему так быстро? Да потому что дата рождения начинается с 19. Этот момент заставил barriv почувствовать себя старым, ведь достаточно лишь первого числа в дате рождения, чтобы понять, что человек родился в прошлом веке.

Кто такая Аврил Лавин?

Истории миллениалов: как мы поняли, что больше не молодые. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Suz819 рассказывает, как однажды делала косметическую процедуру подростку и сказала, что будет тщательнее снимать макияж, чтобы клиентка не выглядела, как Аврил Лавин. На что девочка спросила: "Кто это?" Этот момент стал для suz819 настоящим шоком, ведь Аврил Лавин была иконой поп-культуры, когда она сама была подростком.

"Доисторические" технологии

Duct_tape_heart рассказывает, как объясняла своему студенту, что брала CD с музыкой в библиотеке, чтобы их переписать. "Он был в ещё большем шоке, когда я объяснила, что переписывала их на компьютер, чтобы потом загрузить их себе на mp3-плеер", — добавляет она.

Люди, которых вы знали ещё детьми, теперь взрослые

Осознание возраста: миллениалы вспоминают первые признаки старости. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Mishybp73 делится, что чувствует себя старой, когда видит, что люди, которых знала детьми, теперь сами заводят семьи. "Я дружу со своей лучшей подругой почти 50 лет, мы росли вместе, я знаю всю её семью. Недавно умерли её родители, и, видя её племянников и племянниц, которые женаты и имеют детей, я чувствую себя древней", — говорит она.

Изменения в моде

Madkz рассказывает, что раньше она интуитивно следовала модным трендам, потому что была частью молодёжной среды, которая и задавала эти тренды. "В какой-то момент я заметила, что никто в моём районе больше не носит узкие джинсы. Причём так уже довольно давно, а я только заметила! Потом я осознала, что должна отказаться от узких джинсов, чтобы не выглядеть странно", — делится она. Этот момент заставил её понять, что она больше не принадлежит к молодёжной модной тусовке.

"Старые" фильмы

Миллениалы делятся моментами, которые заставили их прочувствовать возраст. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Triplesss вспоминает, как разговаривала с 19-летним парнем и тот предложил посмотреть фильм, но сказал, что он "старый". "Этот фильм был "Кошки против собак" 2001 года!" — делится она. Для triplesss это был момент, когда она поняла, что фильмы из её детства теперь считаются старыми.

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