МЧС показало видео погрузки вертолёта в Ил-76 для отправки в район поисков Раиси
Российские спасатели, которых отправляют в Иран на помощь в поиске вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси, будут работать в тесном контакте с иранскими коллегами. Об этом в беседе с kp.ru рассказал директор департамента информполитики МЧС РФ генерал-майор Роман Охотенко.
Кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в самолёт Ил-76 МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России
"Задачи, которые сейчас стоят перед спасателями, — как можно быстрее проводить всю операцию. Речь идёт о специалистах как минимум с альпинистской подготовкой. Это профессионалы высокого класса", — отметил Охотенко.
Тем временем МЧС РФ опубликовало в своём телеграм-канале видео погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в самолёт Ил-76. Спасатели отправятся в Иран из аэропорта Жуковский.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. В связи с этим президент России Владимир Путин провёл совещание и заверил иранских политиков, что Москва поможет им в поисках Раиси.
Telegram / МЧС России