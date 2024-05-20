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20 мая, 00:33

МЧС показало видео погрузки вертолёта в Ил-76 для отправки в район поисков Раиси

Российские спасатели, которых отправляют в Иран на помощь в поиске вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси, будут работать в тесном контакте с иранскими коллегами. Об этом в беседе с kp.ru рассказал директор департамента информполитики МЧС РФ генерал-майор Роман Охотенко.

Кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в самолёт Ил-76 МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России

"Задачи, которые сейчас стоят перед спасателями, как можно быстрее проводить всю операцию. Речь идёт о специалистах как минимум с альпинистской подготовкой. Это профессионалы высокого класса", отметил Охотенко.

Тем временем МЧС РФ опубликовало в своём телеграм-канале видео погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в самолёт Ил-76. Спасатели отправятся в Иран из аэропорта Жуковский.

"Готовы выполнять сложнейшие задания": В Кремле прокомментировали отправку спасателей РФ на поиск Раиси
"Готовы выполнять сложнейшие задания": В Кремле прокомментировали отправку спасателей РФ на поиск Раиси

Напомним, в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. В связи с этим президент России Владимир Путин провёл совещание и заверил иранских политиков, что Москва поможет им в поисках Раиси.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Алексей Соловьёв
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