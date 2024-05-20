МЧС показало видео погрузки вертолёта в Ил-76 для отправки в район поисков Раиси

Российские спасатели, которых отправляют в Иран на помощь в поиске вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси, будут работать в тесном контакте с иранскими коллегами. Об этом в беседе с kp.ru рассказал директор департамента информполитики МЧС РФ генерал-майор Роман Охотенко.

Кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в самолёт Ил-76 МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России

"Задачи, которые сейчас стоят перед спасателями, — как можно быстрее проводить всю операцию. Речь идёт о специалистах как минимум с альпинистской подготовкой. Это профессионалы высокого класса", — отметил Охотенко.