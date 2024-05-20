В белгородском селе украинский дрон-камикадзе атаковал важный объект связи

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в понедельник, 20 мая, атаковали село Муром Белгородской области. В результате повреждён инфраструктурный объект связи. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи", — написал он в телеграм-канале.