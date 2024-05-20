В белгородском селе украинский дрон-камикадзе атаковал важный объект связи
Гладков: Дрон-камикадзе ВСУ повредил объект связи в селе Муром под Белгородом
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в понедельник, 20 мая, атаковали село Муром Белгородской области. В результате повреждён инфраструктурный объект связи. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, аварийные бригады приступят к ремонту после согласования с Минобороны России.
Напомним, что утром 20 мая силы ПВО сбили один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Также над регионом были сбиты два украинских дрона самолётного типа. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью американскую противорадиолокационную ракету HARM. Позднее в МО РФ заявили, что над регионом средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников.
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