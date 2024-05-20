Теннисистка Соболенко оправилась от смерти экс-возлюбленного и начала встречаться с бизнесменом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, чей бывший возлюбленный, прославленный хоккеист Константин Кольцов, ушёл из жизни в марте, начала новые отношения. В соцсетях появились видео, на которых спортсменка запечатлена с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиасом Франгулисом.

Арина Соболенко завела новые отношения с бизнесменом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / f1

Кадры из Италии опубликовал официальный аккаунт "Формулы-1". На них пара непринуждённо ведёт себя вместе, на одном из видео они даже целуются.