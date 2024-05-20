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20 мая, 19:59

Теннисистка Соболенко оправилась от смерти экс-возлюбленного и начала встречаться с бизнесменом

Теннисистка Соболенко завела новые отношения после смерти хоккеиста Кольцова

Теннисистка Арина Соболенко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Ricardo Larreina Amador

Теннисистка Арина Соболенко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Ricardo Larreina Amador

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, чей бывший возлюбленный, прославленный хоккеист Константин Кольцов, ушёл из жизни в марте, начала новые отношения. В соцсетях появились видео, на которых спортсменка запечатлена с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиасом Франгулисом.

Арина Соболенко завела новые отношения с бизнесменом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / f1

Кадры из Италии опубликовал официальный аккаунт "Формулы-1". На них пара непринуждённо ведёт себя вместе, на одном из видео они даже целуются.

Кроме того, Соболенко разместила фото из ресторана, где они с Франгулисом держатся за руки. При этом сама 26-летняя спортсменка пока никак не комментировала эти посты.

"Мы уже не были вместе": Соболенко прервала молчание и высказалась о смерти Кольцова
"Мы уже не были вместе": Соболенко прервала молчание и высказалась о смерти Кольцова

Как сообщал Life.ru, 19 марта стало известно, что помощник главного тренера "Салавата Юлаева", обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. Всё произошло в Майами, где Соболенко должна была выступить на турнире WTA. Изначально причиной смерти был назван оторвавшийся тромб, но потом появилась версия, что Кольцов мог покончить с собой.

Никита Осипов
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