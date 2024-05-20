Теннисистка Соболенко оправилась от смерти экс-возлюбленного и начала встречаться с бизнесменом
Теннисистка Соболенко завела новые отношения после смерти хоккеиста Кольцова
Теннисистка Арина Соболенко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Ricardo Larreina Amador
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, чей бывший возлюбленный, прославленный хоккеист Константин Кольцов, ушёл из жизни в марте, начала новые отношения. В соцсетях появились видео, на которых спортсменка запечатлена с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиасом Франгулисом.
Арина Соболенко завела новые отношения с бизнесменом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / f1
Кадры из Италии опубликовал официальный аккаунт "Формулы-1". На них пара непринуждённо ведёт себя вместе, на одном из видео они даже целуются.
Кроме того, Соболенко разместила фото из ресторана, где они с Франгулисом держатся за руки. При этом сама 26-летняя спортсменка пока никак не комментировала эти посты.
Как сообщал Life.ru, 19 марта стало известно, что помощник главного тренера "Салавата Юлаева", обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. Всё произошло в Майами, где Соболенко должна была выступить на турнире WTA. Изначально причиной смерти был назван оторвавшийся тромб, но потом появилась версия, что Кольцов мог покончить с собой.