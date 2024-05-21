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21 мая, 02:10

Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС в адрес РФ и Израиля

Посол РФ Антонов: США отрицают легитимность МУС, но используют его против врагов

Власти Соединённых Штатов в ситуации с требованием Международного уголовного суда (МУС) арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху в очередной раз показали свой лицемерный подход. Так посол РФ в Вашингтоне Юрий Антонов прокомментировал утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США продолжат оказывать поддержку МУС относительно украинского конфликта, несмотря на требования этой инстанции арестовать главу кабинета министров еврейского государства.

По словам Антонова, произошедшее является "очередным образчиком двойных стандартов и парада американского лицемерия". Дипломат подчеркнул, что руководство Соединённых Штатов не признаёт и запугивает МУС различными санкционными мерами, когда речь заходит об интересах Вашингтона и его союзников. Однако ситуация меняется, когда США пытаются использовать эту, как её назвал российский посол, "псевдоюридическую структуру" против тех, кого они считают врагами.

"Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики США, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного — сведения счётов с неугодными государствами. Видимо, это и есть тот самый "порядок, основанный на правилах", — приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

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Напомним, что 20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта. Американцы раскритиковали эту инициативу. Например, действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что стремление МУС выдать ордер на арест израильских властей возмутительно. А в Госдепе заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль.

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Алексей Соловьёв
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