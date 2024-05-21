Власти Соединённых Штатов в ситуации с требованием Международного уголовного суда (МУС) арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху в очередной раз показали свой лицемерный подход. Так посол РФ в Вашингтоне Юрий Антонов прокомментировал утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США продолжат оказывать поддержку МУС относительно украинского конфликта, несмотря на требования этой инстанции арестовать главу кабинета министров еврейского государства.

По словам Антонова, произошедшее является "очередным образчиком двойных стандартов и парада американского лицемерия". Дипломат подчеркнул, что руководство Соединённых Штатов не признаёт и запугивает МУС различными санкционными мерами, когда речь заходит об интересах Вашингтона и его союзников. Однако ситуация меняется, когда США пытаются использовать эту, как её назвал российский посол, "псевдоюридическую структуру" против тех, кого они считают врагами.