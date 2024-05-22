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22 мая, 05:00

10 фото домов-оранжерей, глядя на которые вам тоже захочется воссоединиться с природой

Пользователи Reddit поделились своими уютными зелёными уголками, а Life.ru собрал для вас лучшие фотографии. Посмотрите, как эти комнатные растения превращают дома в настоящие джунгли, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

"Трудно поверить, что у меня не было растений всего четыре месяца назад!" mazalmaz.

Фото © Reddit / mazalmaz

Фото © Reddit / mazalmaz

"Парень убедил меня сфотографировать мой уголок с растениями", — doggocultist.

Фото © Reddit / doggocultist

Фото © Reddit / doggocultist

"Привет, я тут новенький. Вот моя коллекция", — H***plant.

Фото © Reddit / H***plant

Фото © Reddit / H***plant

"Гордая мама зелени, семейное фото. Хотя меня иногда немного пугает то количество растений, за которыми я ухаживаю", — catnamedred.

Фото © Reddit / catnamedred

Фото © Reddit / catnamedred

"Растения — это зависимость", — carrotteapot.

Фото © Reddit / carrotteapot

Фото © Reddit / carrotteapot

"Комната с растениями, также известная как "моё место счастья", — Kathleensplants.

Фото © Reddit / Kathleensplants

Фото © Reddit / Kathleensplants

"Что думаете о таком декоре из растений?" Binary_Management.

Фото © Reddit / Binary_Management

Фото © Reddit / Binary_Management

"Спальня с моими красивыми зеленушками", — solitarybliss_.

Фото © Reddit / solitarybliss_

Фото © Reddit / solitarybliss_

"Растения в моей гостиной", — ynna1110.

Фото © Reddit / ynna1110

Фото © Reddit / ynna1110

"Мой дом и более 200 растений, красиво расставленных, создают ощущение джунглей, но без тесноты", — asbestosguy777.

Фото © Reddit / asbestosguy777

Фото © Reddit / asbestosguy777

6 домашних растений, которые тайно лечат от болезней
6 домашних растений, которые тайно лечат от болезней
Обложка ©

Reddit / catnamedred, ynna1110

Сергей Трофимов
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