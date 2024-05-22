10 фото домов-оранжерей, глядя на которые вам тоже захочется воссоединиться с природой

"Трудно поверить, что у меня не было растений всего четыре месяца назад!" — mazalmaz.

Фото © Reddit / mazalmaz

"Парень убедил меня сфотографировать мой уголок с растениями", — doggocultist.

Фото © Reddit / doggocultist

"Привет, я тут новенький. Вот моя коллекция", — H***plant.

Фото © Reddit / H***plant

"Гордая мама зелени, семейное фото. Хотя меня иногда немного пугает то количество растений, за которыми я ухаживаю", — catnamedred.

Фото © Reddit / catnamedred

"Растения — это зависимость", — carrotteapot.

Фото © Reddit / carrotteapot

"Комната с растениями, также известная как "моё место счастья", — Kathleensplants.

Фото © Reddit / Kathleensplants

"Что думаете о таком декоре из растений?" — Binary_Management.

Фото © Reddit / Binary_Management

"Спальня с моими красивыми зеленушками", — solitarybliss_.

Фото © Reddit / solitarybliss_

"Растения в моей гостиной", — ynna1110.

Фото © Reddit / ynna1110

"Мой дом и более 200 растений, красиво расставленных, создают ощущение джунглей, но без тесноты", — asbestosguy777.