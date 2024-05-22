10 фото домов-оранжерей, глядя на которые вам тоже захочется воссоединиться с природой
Пользователи Reddit поделились своими уютными зелёными уголками, а Life.ru собрал для вас лучшие фотографии. Посмотрите, как эти комнатные растения превращают дома в настоящие джунгли, создавая атмосферу уюта и спокойствия.
"Трудно поверить, что у меня не было растений всего четыре месяца назад!" — mazalmaz.
Фото © Reddit / mazalmaz
"Парень убедил меня сфотографировать мой уголок с растениями", — doggocultist.
Фото © Reddit / doggocultist
"Привет, я тут новенький. Вот моя коллекция", — H***plant.
Фото © Reddit / H***plant
"Гордая мама зелени, семейное фото. Хотя меня иногда немного пугает то количество растений, за которыми я ухаживаю", — catnamedred.
Фото © Reddit / catnamedred
"Растения — это зависимость", — carrotteapot.
Фото © Reddit / carrotteapot
"Комната с растениями, также известная как "моё место счастья", — Kathleensplants.
Фото © Reddit / Kathleensplants
"Что думаете о таком декоре из растений?" — Binary_Management.
Фото © Reddit / Binary_Management
"Спальня с моими красивыми зеленушками", — solitarybliss_.
Фото © Reddit / solitarybliss_
"Растения в моей гостиной", — ynna1110.
Фото © Reddit / ynna1110
"Мой дом и более 200 растений, красиво расставленных, создают ощущение джунглей, но без тесноты", — asbestosguy777.
Фото © Reddit / asbestosguy777
Reddit / catnamedred, ynna1110