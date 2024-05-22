Никола Вешний: что можно и нельзя делать в праздник 22 мая 2024 года

Святой Николай Чудотворец почитается в Православной церкви несколько дней в году. В августе верующие отмечают его рождение, а в декабре вспоминают о его смерти. Но особое значение имеет 22 мая, когда отмечается перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Святой Николай Чудотворец: как праздновать 22 мая. Фото © Life.ru

Это событие произошло в 1087 году, когда мощи были перевезены, чтобы уберечь их от разорения. Святой Николай известен как защитник путешественников, мореплавателей и детей, и его память почитается верующими по всему миру.

Что можно делать на Николу Вешнего 22 мая 2024 года

Как правильно отмечать Николу Вешнего. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ходить в церковь и освящать воду

В этот день принято ходить в церковь не только для молитв святому Николаю о выполнении желаний, но и для освящения воды. Жидкость, прошедшая через ритуал, обладает особой силой, способной исцелять и защищать.

Играть свадьбу

22 мая считается отличным днём для свадьбы. Есть поверие, что пары, заключившие брак в этот день, будут жить в мире и гармонии.

Сажать картофель

Согласно традиции на Николу Вешнего начинается посадка картофеля. Это время считается благоприятным для сельскохозяйственных работ, особенно для посадки корнеплодов.

Мириться с близкими

В этот день хорошая возможность для примирения с теми, с кем вы были в ссоре. Святой Николай поможет наладить отношения и вернуть мир в семью.

Купаться в водоёмах

После Николина дня можно начинать купаться в открытых водоёмах. Вода в это время становится достаточно тёплой и безопасной для купания.

Чего нельзя делать на Николу Вешнего

Никола Вешний в 2024-м: что можно и нельзя делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Брать и давать деньги в долг — 22 мая категорически не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Это может привести к финансовым проблемам и потерям.

— 22 мая категорически не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Это может привести к финансовым проблемам и потерям. Стричь волосы и ногти. Также нельзя укорачивать волосы и ногти в этот день. Такие действия могут привлечь несчастья и болезни.

Также нельзя укорачивать волосы и ногти в этот день. Такие действия могут привлечь несчастья и болезни. Выносить мусор после заката. После захода солнца не следует выносить мусор. Это может навлечь на дом несчастья и беды.

Приметы и поверья на Николу Вешнего

Обычаи и традиции Николы Вешнего 22 мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если на ольхе распустились цветки , это считается сигналом, что пора сеять гречку. Такие наблюдения за природой помогают определить лучшее время для сельскохозяйственных работ.

, это считается сигналом, что пора сеять гречку. Такие наблюдения за природой помогают определить лучшее время для сельскохозяйственных работ. Если слышно кваканье лягушек на болотах , это сулит хороший урожай овса. Земноводные своим поведением предсказывают урожайность и погодные условия.

, это сулит хороший урожай овса. Земноводные своим поведением предсказывают урожайность и погодные условия. Если в этот день подует южный ветер , это означает, что лето будет тёплым и урожайным. Ветер и его направление часто воспринимаются как предвестники будущих погодных условий.

, это означает, что лето будет тёплым и урожайным. Ветер и его направление часто воспринимаются как предвестники будущих погодных условий. Ясное небо на закате в этот день предвещает хорошую погоду на ближайшие недели. Это хороший знак для земледельцев и тех, кто планирует сельскохозяйственные работы.

О чём молятся святому на церковный праздник 22 мая Никола Вешний

Молитвы и запреты на Николу Вешнего. Фото © Life.ru

Молитвы святому Николаю обращены о помощи в исцелении, о защите в пути и об избавлении от бед. Особое внимание уделяется молитвам о здоровье детей и благополучии семьи. В церквях на этот день проводят особые службы, во время которых молящиеся обращаются к святому за поддержкой и заступничеством.