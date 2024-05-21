Вы не поборете бедность, пока не начнёте использовать эти 7 правил богачей каждый день

Стать богатым, не поменяв своё мышление, невозможно. Финансово преуспевших людей отличает от бедных то, как они рассуждают в отношении тех или иных вопросов. Какие установки нужно запомнить и использовать каждый день?

1. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь

Люди, которые стали богаче, отдавали больше, чем получали. Речь идёт не только о деньгах, но и о положительной энергии. Фото © "Великий Гэтсби" (2013), режиссёр Баз Лурман, сценаристы Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Люди, которые становятся богатыми, много отдают. Причём речь идёт не только про большие траты и покупку люксовых вещей. Важно в первую очередь расходовать энергию на работу или собственное дело. Если бизнесмен будет жить и дышать своим проектом, он однажды добьётся удивительных результатов.

2. Нужно делать то, во что верите вы

Любому человеку однажды в голову может прийти идея, благодаря которой он станет богаче. Например, открытие уникального бизнеса, новый вид инвестирования или другие способы заработка. Когда гениальная мысль появится, не стоит бежать к друзьям, близким и советоваться, с чего стоит начать и потянете ли. Скорее всего, они в вас не поверят. На этом этапе сдаются уже многие люди. В этом их главное отличие от успешных бизнесменов.

Люди, которые становятся богатыми, никогда не слушают никого, кроме своей интуиции. Разве Стив Джобс смог бы создать одни из лучших гаджетов в мире, а Илон Маск отправить ракеты в космос, если бы поверил в слова друзей о том, что это невозможно?

3. Необходимо общаться с людьми с нестандартным мышлением

Чтобы стать богатым, рядом с собой нужно держать амбициозных людей. Они будут мотивировать вас развиваться. Фото © "Великий Гэтсби" (2013), режиссёр Баз Лурман, сценаристы Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Чтобы разбогатеть, нужно окружить себя людьми, которые верят в возможность добиться успеха в жизни. Они должны быть целеустремлёнными и амбициозными. Такие друзья не будут сомневаться в любых ваших идеях и поддержат в открытии своего бизнеса. Благодаря их словам получится сохранить мотивацию и решиться на собственное дело.

4. Если решили открыть бизнес, то собирать команду нужно из тех, кто в вас верит

Один из главных факторов, который поможет стать богаче, — правильные люди в команде. Наёмные сотрудники должны верить в цель, которую планирует достичь владелец бизнеса, и тогда добиться успеха будет проще. Тех же, кто со скепсисом относится к идее, нужно уволить, иначе они станут якорем для будущего бизнеса.

5. Нужно мыслить глобально

Чтобы разбогатеть, нужно мыслить глобально. Например, поставить перед собой цель открыть не просто кофейню, а сеть заведений в стране и за границей. Фото © "Великий Гэтсби" (2013), режиссёр Баз Лурман, сценаристы Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Люди, которые становятся богатыми, всегда мыслят очень амбициозно. Если они открывают кофейню, то одна точка не является пределом мечтаний. Конечная цель — целая сеть заведений по всей стране или в идеале даже за её пределами.

Поэтому, чтобы стать не просто преуспевшим человеком, а миллиардером, нужно ставить перед собой амбициозные и почти недостижимые цели. Тогда вам всегда будет куда расти.

6. Нельзя переставать учиться

Люди, которые стали богаче, а потом застопорились в развитии и перестали учиться, в конечном итоге выбыли из игры и разорились. На плаву остаются только те, кто всегда чему-то учится. Например, читает книги по бизнесу, внедряет новые модели управления собственным делом и креативные идеи для ещё большей раскачки проекта.

7. Нужно уметь делегировать обязанности

Как становятся богатыми? Начальник разрабатывает главную стратегию, а все остальные задачи делегирует сотрудникам. Фото © "Великий Гэтсби" (2013), режиссёр Баз Лурман, сценаристы Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Чтобы стать богатым, нужно научиться распределять обязанности. Наймите людей, которым сможете полностью доверять. Работа должна строиться по следующему принципу: руководитель ставит сотрудникам задачи, а те их выполняют.

Начальник должен заниматься только разработкой главной стратегии развития личного дела, а не мелкими задачами. Если тратить на них много времени, то проект всегда будет стоять на месте.