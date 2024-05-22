5 пар звёзд, деливших одну парту на двоих: Кто из знаменитостей дружит до сих пор

Большинство российских звёзд знакомятся друг с другом на вечеринках, премиях или телешоу. Но среди отечественных селебрити есть и те, кто знает друг друга ещё до обретения известности — со школьной скамьи. Кто эти друзья детства и пережили ли их отношения медные трубы?

1. Певец Сергей Лазарев и актриса Екатерина Волкова

Российские звёзды Сергей Лазарев и актриса Екатерина Волкова вместе учились в школе и даже ходили на драматический кружок. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов

Российский певец Сергей Лазарев знает яркую актрису Екатерину Волкову, полюбившуюся всем благодаря роли в легендарном сериале "Воронины", с раннего детства. Они учились в параллельных классах школы №1061 города Москвы.

Интересно, что российские знаменитости не просто знали друг друга, а даже общались после уроков, например вместе участвовали в КВН. Волкова признавалась, что всегда верила в успех Сергея Лазарева.

2. Артём Ткаченко и сёстры Арнтгольц

Российская знаменитость Артём Ткаченко поехал покорять Москву вместе с Татьяной и Ольгой Арнтгольц. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Валерий Матыцин

Мало кто знает, что популярный российский актёр Артём Ткаченко был знаком с Татьяной и Ольгой Арнтгольц ещё до университета. Все три артиста жили в Калининграде и вместе поехали покорять российскую столицу. Троице удалось успешно поступить в престижное Щепкинское училище и даже пустить корни в Москве. И сегодня звёзды продолжают поддерживать связь друг с другом. Однажды им даже удалось поучаствовать в одной кинокартине.

3. Советские актёры Лариса Лужина и Владимир Коренев

Советские актёры Лариса Лужина и Владимир Коренев дружили друг с другом с десятого класса. Артист даже был влюблён в свою одноклассницу. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Многие советские знаменитости тоже дружили друг с другом и поддерживали контакт с раннего возраста. Например, известная в СССР актриса Лариса Лужина и Владимир Коренев, который обрёл широкую известность благодаря кинокартине "Человек-амфибия", учились вместе с десятого класса.

Более того, между Лужиной и Кореневым в старших классах была симпатия. Они вместе посещали драматический кружок в школе и даже завели отношения. Лариса признавалась, что испытала к мужчине первые настоящие чувства. Но дальше небольшой привязанности дело не зашло, и одноклассники остались просто приятелями.

4. Актёры Максим Аверин и Мария Порошина

Актёр российского кино Максим Аверин дружил с Порошиной ещё с университета. По его словам, за девушкой ухлёстывали многие мужчины. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев

Актёры российского кино поддерживают дружеские отношения уже много лет. Аверин в беседе с журналистами неоднократно рассказывал, что познакомился со своей коллегой по цеху в Высшем театральном училище имени Бориса Щукина. Артисты были однокурсниками.

Максим Аверин даже испытывал к российской звезде Марии Порошиной больше, чем просто дружеские эмоции, — он был в неё влюблён. Также артист подмечал, что девушка была довольно популярной в университете и за ней ухлёстывали многие.

5. Фёдор Добронравов и Сергей Дорогов

Актёры российских сериалов Фёдор Добронравов и Сергей Дорогов вместе учились в Воронежском государственном институте искусств. Фото © ТАСС / Артем Геодакян, Юрий Самолыго

Актёр российского кино и сериалов Фёдор Добронравов, запомнившийся многим по роли в "Сватах", знает коллегу Сергея Дорогова уже очень длительное время. Знаменитости дружат почти полвека. Оба артиста родились в Воронеже. Там же получили актёрское образование — в Воронежском государственном институте искусств. Поскольку часто пересекались в коридорах института, начали общаться.

Затем вместе поехали в Москву, чтобы добиться успеха. У Фёдора Добронравова это точно получилось, поскольку он часто мелькает на экранах и снимается во множестве картин, а не только в сериале "Сваты". Сергей Дорогов в своё время обрёл известность благодаря комедийному шоу "Шесть кадров". Сейчас давние приятели также поддерживают друг друга.