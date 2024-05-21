Илон Маск высмеял роль США в "защите демократии" на Украине
Американский предприниматель Илон Маск высмеял роль Соединённых Штатов в якобы "защите демократии" на Украине. Своими мыслями на этот счёт он поделился в соцсети Х, комментируя пост об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского и отмене им выборов на Украине.
"Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" — сыронизировал Маск в комментариях.
Напомним, что 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с этим назвал Зеленского военной целью, но разрешил ему подписать акт о капитуляции.
TACC / AP / Michel Euler