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Регион
21 мая, 18:59

Илон Маск высмеял роль США в "защите демократии" на Украине

Американский предприниматель Илон Маск высмеял роль Соединённых Штатов в якобы "защите демократии" на Украине. Своими мыслями на этот счёт он поделился в соцсети Х, комментируя пост об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского и отмене им выборов на Украине.

"Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" — сыронизировал Маск в комментариях.

Напомним, что 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с этим назвал Зеленского военной целью, но разрешил ему подписать акт о капитуляции.

Кем стал Зеленский с 21 мая и что теперь он может
Кем стал Зеленский с 21 мая и что теперь он может
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TACC / AP / Michel Euler

Наталья Исакова
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