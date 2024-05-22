Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей

Россия по поручению президента Владимира Путина передала Украине шестерых детей. Воссоединение с семьями при посредничестве Катара прошло в катарском посольстве в Москве, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По её данным, речь идёт о группе ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них два брата. Все дети проживали на территории России вместе с родственниками. Уже в ближайшее время они вернутся домой к семьям на Украину. В Москву за ними, кстати, приехали одна из мам и сопровождающий.

Львова-Белова также добавила, что передаче детей предшествовали долгий переговорный процесс и большая проделанная работа, в том числе дипломатов, сотрудников Посольства Катара в России, аппарата уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, профильных ведомств, региональных детских омбудсменов, украинской стороны. Вместе с тем омбудсмен обратила внимание, что в апреле в Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, проживающих в России.