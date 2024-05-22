Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей
Россия по поручению президента Владимира Путина передала Украине шестерых детей. Воссоединение с семьями при посредничестве Катара прошло в катарском посольстве в Москве, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
По её данным, речь идёт о группе ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них два брата. Все дети проживали на территории России вместе с родственниками. Уже в ближайшее время они вернутся домой к семьям на Украину. В Москву за ними, кстати, приехали одна из мам и сопровождающий.
Львова-Белова также добавила, что передаче детей предшествовали долгий переговорный процесс и большая проделанная работа, в том числе дипломатов, сотрудников Посольства Катара в России, аппарата уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, профильных ведомств, региональных детских омбудсменов, украинской стороны. Вместе с тем омбудсмен обратила внимание, что в апреле в Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, проживающих в России.
"И мы работаем над их воссоединением с близкими на Украине, а также 11 детей, проживающих на Украине, их ждут родственники в России", — приводит её слова РИА "Новости".
Как уже рассказывал Life.ru, прошлой осенью наша страна при посредничестве Катара начала обсуждать с Украиной возвращение детей на родину. Уже в ноябре 2023 года пятеро ребят вернулись в Незалежную, а одна девочка — в Россию. Спустя месяц на родину вернулся ещё один маленький россиянин. В апреле 2024-го состоялись первые очные переговоры. Как сообщала Львова-Белова, стороны зафиксировали, что Москва должна вернуть 29 детей, а Киев — 19.
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